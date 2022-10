LeBron James et ses coéquipiers gagnent enfin. Les Lakers ont décroché leur première victoire de la saison, aux dépens de Denver (121-110), dimanche en NBA. Après avoir égalé la pire entame de championnat de l’histoire de la franchise depuis qu’elle s’est installée à Los Angeles en 1960, avec cinq défaites consécutives, LeBron James (26 pts, 8 passes) et ses coéquipiers ont enfin réagi.

Anthony Davis, dominant à l’intérieur (23 pts, 15 rbds) et Russell Westbrook, toujours aussi volontaire même en démarrant parmi les remplaçants (18 pts, 8 rbds, 8 passes), ont été aussi prépondérants. Collectivement, il y a eu du mieux, avec huit pertes de balles seulement, mais aussi en défense pour contenir Nikola Jokic (23 pts, 14 rbds) et Jamal Murray (21 pts). Dans les autres matchs de la nuit, les Warrios ont chuté pour la deuxième fois de suite, contre Détroit (128-114), et les Cavaliers ont confirmé leur belle deuxième place à l’Est face aux Knicks (121-108).