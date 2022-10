Les accros à la NBA dans le monde entier pourront découvrir samedi l’Ekinox de Bourg-en-Bresse. Vous ne rêvez pas, c’est l’un des effets les plus WTF de la hype totale outre-Atlantique autour de Victor Wembanyama. La Ligue américaine a en effet annoncé ce jeudi qu’elle allait diffuser « tous les matchs » de Betclic Elite de Boulogne-Levallois, où évolue le grand espoir français, hautement pressenti pour être le numéro 1 de la prochaine draft NBA.









Les rencontres de la saison régulière française et d’éventuels play-offs des Metropolitans 92 seront donc proposés gratuitement et en direct sur la NBA App dès samedi (20 heures), à commencer par ce match de la 7e journée à Bourg-en-Bresse, qui passionne soudainement les foules. Seront également diffusés sur cette nouvelle application lancée il y a un mois la Leaders Cup, qui mettra aux prises du 17 au 19 février à Saint-Chamond (Loire) les huit meilleures équipes de la phase aller et le All-Star Game le 29 décembre à Bercy (notre petit doigt nous dit que le grand Victor en sera).

Ses cartons contre Ignite ont tout changé

La Betclic Elite sera « le premier championnat non affilié à la NBA » à être diffusé en direct sur la NBA App, comme le précise le communiqué. Victor Wembanyama (18 ans, 2,21 m) affole surtout la ligue américaine depuis une tournée de promotion avec les « Mets », début octobre près de Las Vegas, à l’initiative de la NBA afin de le faire davantage connaître des fans, joueurs, recruteurs et dirigeants.





🏀 #NBA

🗨️ Victor Wembanyama : "C'était une super expérience, j'ai hâte de remettre ça. Je sais que je le refais jeudi et sûrement le reste de ma vie..."

🗨️ Victor Wembanyama : "C'était une super expérience, j'ai hâte de remettre ça. Je sais que je le refais jeudi et sûrement le reste de ma vie..."

🗨️ LeBron James : "On parle souvent de licornes, mais lui c'est plutôt un alien"



Ses deux prestations face à l’équipe Ignite de G-League, une ligue créée et dirigée par la NBA, ont renforcé son statut de grand favori de la prochaine draft, en juin 2023. Ses deux cartons personnels (37 et 36 points) lui ont valu des éloges appuyés de stars américaines comme LeBron James et Stephen Curry, bluffés par la polyvalence de mutant d’un joueur de cette taille et de cette envergure (2,43 m).