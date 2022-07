Ce sera donc les Metropolitans de Boulogne-Levallois. Victor Wembanyama, qui avait pris la décision la semaine dernière de ne pas rester à l'Asvel, s’est engagé pour deux ans avec les Mets 92, a annoncé le club francilien ce lundi. Le jeune ailier-fort (2,19m, 18 ans), annoncé depuis plusieurs mois comme le possible numéro 1 de la Draft 2023 en NBA, va donc préparer cette échéance sans disputer la Coupe d'Europe mais en étroite collaboration avec Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France également coach des Mets.

🚨[OFFICIEL] #Recrutement

Le club a le plaisir de vous annoncer la signature de Victor Wembanyama (Poste 4/5, 18 ans, 2,19m) avec les @Metropolitans92 pour un contrat de deux ans !🏀🇫🇷

Welcome @vicw_32 !🤝

➡️https://t.co/FH9PB87Si3 #GoMets92 pic.twitter.com/S0Avy6mKSL — Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) July 4, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Wembanyama a préféré cette option à celle de rejoindre le Paris Basket, qui était également prêt à accueillir le joueur originaire du Chesnay, dans les Yvelines. Arrivé à l’Asvel l’été dernier, il a activé sa clause sa clause de sortie fin juin, au grand désespoir du triple champion de France, qui comptait monter en puissance avec lui la saison prochaine. « On n’a pas compris. C’était un projet de deux ans, il a été blessé six mois dans l’année. C’était difficile de trouver un rythme. Il n’a jamais vraiment eu le temps de s’intégrer dans l’effectif, disait le coach TJ Parker dans notre émission Twitch, jeudi. L’année à venir est celle de la draft, c’était la plus importante. On avait commencé à construire quelque chose, mais c’est comme ça. »