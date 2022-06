On avait laissé Tony Parker quasiment en mode profil bas, samedi soir, malgré le troisième sacre de rang de l’Asvel en Betclic Elite contre l’AS Monaco. A savoir dans la peau d’un président résigné à perdre ses deux meilleurs arrières, Elie Okobo et Chris Jones, voire sa pépite Victor Wembanyama (18 ans) à l’intérieur (c’est officiel depuis ce jeudi). Et bim, cinq jours plus tard, voilà que « TP » contre-attaque en annonçant le recrutement de Nando De Colo que personne n’avait vu venir pour les deux prochaines saisons.

Valeur sûre de l’équipe de France depuis des plombes (185 sélections, dont le sacre à l’Euro 2013 et l’argent aux JO de Tokyo), l’arrière de 35 ans est aussi un incontournable taulier d’Euroligue depuis huit ans, que ce soit au CSKA Moscou (2014-2019), où il a remporté les éditions 2016 et 2019, avec en bonus track le sacre de MVP de la saison régulière et du Final Four en 2016. Puis au Fenerbahçe, où il a continué sa moisson de trophées avec la Coupe de Turquie en 2020 et le championnat de Turquie cette saison.

Un nouveau partenaire majeur du club qui change tout ?

Nando De Colo présentera une expérience extrêmement précieuse, avec plus de 3.000 points inscrits en Euroligue (15,6 points, 2,8 rebonds et 3,6 passes décisives de moyenne en neuf éditions disputées), au sein d’un effectif à reconstruire quasi intégralement. De quoi évidemment faire jubiler Tony Parker dès ce jeudi soir sur son compte Twitter : « On rentre dans une nouvelle ère. En 2013, on a gagné ensemble le premier titre de champions d’Europe de l’histoire de l’équipe de France. En 2023, j’espère qu’on pourra remporter le premier titre Euroligue de l’histoire avec l’Asvel ».

Ça pose les bases quant aux ambitions affichées par le président villeurbannais, quand on sait que son club a conclu sa saison européenne à la 14e place sur 15 (8 victoires et 20 défaites). « Je tiens également à remercier le futur partenaire majeur du club [la marque de boisson Smart Good Things, comme l’ASSE] qui nous permet d’avoir une équipe hautement compétitive », poursuit l’ancien meneur des Spurs. Après cette annonce, on a hâte de découvrir la suite de ce recrutement haut de gamme.