Depuis quelques semaines, 20 Minutes a fait son apparition Twitch avec un « talk » consacré aux sports. Des invités (parfois), des débats (tout le temps), des quiz qui mettent en lumière le manque criant de culture sport dans le service… Tous les ingrédients nécessaires pour passer un bon moment dans l’émission intitulée « Les croisés, tu connais ».

Ce jeudi, pour la dernière de la saison, notre fine équipe reçoit un invité exceptionnel (ni plus ni moins) : TJ Parker, le coach de l’Asvel qui vient de remporter un nouveau titre de champion de France de basket, au terme d’un match 5 d'anthologie face à Monaco. Le frère de TP reviendra sur cette victoire et nous parlera de la suite pour l’Asvel, entre départs annoncés, ambitions en Euroligue et installation dans la nouvelle Arena. Avant ça, on causera évidemment Tour de France, à la veille du grand départ depuis Copenhague.

Rendez-vous à 18h00 ici même pour nous suivre.