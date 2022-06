« Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes » revient, ce jeudi, pour un numéro exceptionnel ! Au lendemain de la reprise de l’entraînement des Canaris, nos quatre spécialistes des Jaune et Vert font le point sur les dossiers chauds de ce début d’été, comme toujours dans la bonne humeur.

Dans le premier thème de l’émission, on fait le point sur les forces en présence et les absents. Seulement 16 joueurs étaient à la Jonelière pour la reprise… et aucun attaquant. Est-ce inquiétant ? Présents, absents, ambiance dans le groupe, les déclarations de l’entraîneur Antoine Kombouaré et du directeur général délégué Franck Kita, on vous dit tout.

La surprise, Moussa Sissoko !

Dans le second thème de ce podcast, nos quatre spécialistes du FCN se penchent sur le mercato nantais, et notamment la première recrue annoncée : celle de l’international français Moussa Sissoko ! Pour en parler, nous avons un invité spécial avec Elie Baup, l’ancien entraîneur des Canaris qui a lancé Sissoko en Ligue 1 lorsqu’il était coach de Toulouse. L’occasion d’en savoir plus sur le profil du milieu de terrain de 32 ans.

En parlant de profils, on fait également le point sur les types de joueurs recherchés, les postes à combler (notamment l’attaque), le budget du club, sans oublier les départs potentiels, notamment des cadres Lafont, Blas et surtout Simon, pisté par Nice.

Enfin, dans le troisième et dernier thème de « Sans contrôle », on balaye les autres dossiers chauds de l’été : le projet de centre d’entraînement de Vair-sur-Loire qui a du plomb dans l’aile, le stade de la Beaujoire qui n’est pas aux normes UEFA pour la Ligue Europa… encore un épisode très riche pour vous permettre de partir en vacances avec les infos les plus fraîches concernant l’actualité des Canaris !

Un podcast sur l’actualité du FC Nantes

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes, sans oublier des invités VIP) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio proposée sur les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).