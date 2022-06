Hello tout le monde, on se lance dans un live de basket ce samedi soir. Ça n’arrive pas si souvent que ça sur 20 Minutes mais l’occase est belle de vous faire vivre en direct depuis l’Astroballe LE match que tout le basket français attend depuis 10 mois. A savoir un match 5 décisif au bout du bout des play-offs entre les deux mastodontes de la Betclic Elite,et l’AS Monaco, qui sortent tous les deux d’une saison d’Euroligue avec des fortunes diverses. Quelles sont donc les forces en présence, depuis le début de cette finale il y a 10 jours ? On a envie de dire que la dynamique est villeurbannaise, hormis surpar la Roca Team (74-82). Deux des trois derniers matchs se sont conclus sur des démonstrations du club de Tony Parker, à commencer par cette historique rouste (+37) au match 2, puis ce net 68-85 mercredi sur le Rocher, alors que l’ASM avait une balle de premier sacre dans l’élite.

Dur d’imaginer l’Asvel, double tenante du titre, ne pas profiter de cet élan dans une salle qui sera à n’en pas douter chaude à souhait (avec plus de 5.500 spectateurs). Surtout quand on voit à quel point Monaco s’est montré à la dérive collectivement mercredi, uniquement tenu par des éclairs personnels d’un Mike James auteur de 34 points, mais au leadership limité sur la série. En 2019, avec déjà David Lighty côté Asvel et Sasa Obradovic sur le banc monégasque, les Villeurbannais n’avaient pas tremblé dans un contexte similaire. Allez, on a hâte d’y être, et on vous laisse sur les images du match 4, notamment marqué par le récital du trio d’arrières Okobo-Jones-Knight (49 points cumulés), pour vous mettre dedans.

Rendez-vous à partir de 20h15 pour suivre ce match 5 décisif, bouillant, électrique (et aussi serré que le 3e match ?) de la finale de Betclic Elite entre l’Asvel et Monaco, avec un coup d'envoi à 20h30.