Nikola Jokic avait affirmé fin avril qu’il n’était pas intéressé par un transfert, après la défaite en play-offs de Denver face au futur champion Golden State. On comprend pourquoi désormais : le pivot serbe de 27 ans va prolonger son aventure chez les Nuggets après avoir signé un contrat record de 264 millions d’euros sur cinq saisons, selon plusieurs médias américains.

Il s’agit du plus gros contrat de l’histoire de la NBA pour Jokic, élu deux fois meilleur joueur de la saison NBA, au moment où débute la période de négociations pour les joueurs libres. Drafté en 41e position en 2014 par Denver, le Serbe est devenu une superstar aussi discrète qu’indispensable chez les Nuggets. Et quand on aime, on ne compte pas.