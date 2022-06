Il n’y aura donc pas de 7e match décisif. Les Warriors ont été sacrés champions NBA pour la 7e fois de leur histoire, la quatrième fois en six finales ces huit dernières saisons, après s’être imposés (103-90) à Boston, jeudi, grâce à Stephen Curry, auteur de 34 points, et une défense de fer.

THE GOLDEN STATE WARRIORS ARE ON TOP OF THE WORLD‼️ pic.twitter.com/F4PKEOEf0b — ESPN (@espn) June 17, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Les « Dubs », qui remportent la série 4 victoires à 2, ravivent une dynastie débutée en 2015, avec un titre glané cette année-là et deux autres en 2017 et 2018, tout en ayant perdu en finales 2016 et 2019. Curry, mais aussi Thomson, Iguadala et Green rejoignent ainsi LeBron James, Shaquille O’Neal et Tony Parker

Curry MVP des finales, une première

Les Warriors avaient gagné deux premières bagues à l’époque où ils jouaient à Philadelphie (1947 et 1956) et une troisième, sous le maillot de Golden State, en 1975.

Stephen Curry, déterminant dans le 4e sacre en six finales de Golden State, jeudi lors de la victoire décisive à Boston (103-90), où il a inscrit 34 points, a été désigné meilleur joueur de la finale. Agé de 34 ans, le double MVP des saisons régulières en 2015 et 2016 n’avait pas été distingué de la sorte lors des trois titres remportés en 2015, 2017 et 2018.