Antoine Kombouaré ne décolère pas, deux jours après le match OGC Nice-FC Nantes (1-1), qui a vu son équipe être rejointe dans le temps additionnel, après avoir encaissé un penalty très contestable. Plus encore que cette main sifflée contre son défenseur Jean-Charles Castelletto (90e+3), c’est l’explication de François Letexier, après son choix de ne pas sanctionner le Niçois Mattia Vitti, malgré une double main (21e), qui irrite l’entraîneur nantais.

« On a parlé de l’arbitrage, du VAR, mais j’ai surtout vu des gens malhonnêtes, a confié Antoine Kombouaré, lundi dans ''L’Equipe du soir''. L’erreur est humaine, je me trompe tous les jours dans mon travail. Par contre, être capable de mentir pour justifier une décision, je ne peux pas l’accepter. »

« On ne doit pas mettre en cause leur honnêteté »

Ce mardi, le directeur technique de l’arbitrage français Pascal Garibian a tenu à défendre François Letexier dans L’Equipe : « On ne peut pas accepter qu’un entraîneur remette en cause l’honnêteté et l’intégrité d’un arbitre en général, ce n’est pas possible. François Letexier, et de manière générale tous les arbitres, sont honnêtes et intègres. Ils peuvent commettre des erreurs, mais on ne doit pas mettre en cause leur honnêteté ».





Reste à savoir comment la commission de discipline de la LFP va sanctionner (ou non), dans les prochains jours, les vives critiques lancées, dimanche, par Antoine Kombouaré, mais aussi par les Strasbourgeois Julien Stéphan et Dimitri Liénard, à l’encontre du corps arbitral.