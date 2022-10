La séquestration par des hommes armés qu’a subie Paul Pogba, dans la nuit du 19 au 20 mars dernier, a sans surprise atteint psychologiquement le milieu de terrain de l’équipe de France. Le Journal du Dimanche vient ainsi de révéler des propos confiés aux enquêteurs par Boubacar Camara, un ami d’enfance de Paul Pogba. Durant sa garde à vue, cet intime de « La Pioche », âgé de 33 ans, a révélé avoir été aux côtés de l’actuel joueur de la Juventus juste après sa séquestration.

« Il a du mal à parler, et après il me dit qu’ils s’étaient fait braquer, lui et mon petit frère, par des mecs cagoulés avec des armes, a-t-il indiqué. Que ces mecs-là lui disent avoir assuré sa protection pendant treize ans, et que maintenant il doit payer. Ils lui ont demandé 13 millions d’euros. Paul m’a dit à ce moment-là : "Comment tu veux que je lui donne cette somme ? Je n’ai plus envie de jouer au foot, j’ai envie de disparaître". Paul pleurait, il avait peur pour ses enfants, sa femme, sa famille. »





Mathias Pogba placé en détention

Si Paul Pogba a donc songé à mettre un terme à sa carrière en raison de cette retentissante affaire de tentatives d’extorsion de fonds, il espère désormais retrouver au plus vite les terrains avec la Juve, après une opération du genou, et ainsi participer à la Coupe du monde au Qatar.

Dans cette affaire judiciaire, Mathias Pogba, le frère aîné de Paul Pogba, a tout comme quatre autres suspects été mis en examen (et placé en détention) pour « extorsion avec arme, séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle ».