« Si vous lisez ce message c’est que mon bot aura fait son travail d’envoi automatique ». C’est ainsi que commencent les nouveaux messages de Mathias Pogba, placé en détention provisoire en fin de semaine dernière dans l’enquête sur la tentative d’extorsion dont est victime son frère Paul Pogba. Il explique avoir programmé la publication de ces nouvelles accusations : « Ça signifie aussi que je ne suis plus en liberté, soit du fait des hommes de main de mon frère, soit du fait de la police. Donc les plaintes calomnieuses pour me faire taire auront marché. »

Relations avec « le crime organisé »

Dans une série de plusieurs messages et de 15 vidéos succesives, il prévient : « Les masques vont tomber comme R-Kelly, Weinstein et Mendy et vous verrez que ce n’est pas beau à voir », avant de formuler de nouvelles accusations à l’encontre de Paul Pogba. Et notamment celle d’avoir marabouté Kylian Mbappé, avec des précisions. « Mon frère, est devenu un adepte de la sorcellerie ces dernières années, devenant le suivant d’un sorcier, connu comme le marabout Ibrahim, appelé Grande, un proche de l’ancien joueur Alou Diarra, qui l’aurait connu grâce au joueur Serge Aurier. Mon frère, à plusieurs reprises, a jeté des sorts à ses coéquipiers de footballeurs, dont le prodige Kylian Mbappé que ce soit par jalousie ou pour gagner une rencontre », accuse-t-il, mentionnant spécifiquement le 8e de finale retour entre Paris et Manchester en 2019.

« Le problème était que Paul faisait tout pour se rapprocher de Kylian, comme on pouvait le voir dans les médias, prétendant l’apprécier et être son ami, poursuit Mathias. Il l’appelait souvent, on les voyait bras dessus-dessous. C’est allé tellement loin que Kylian a presque failli conditionner son prochain contrat avec le PSG si Paul venait y jouer. Cela alors que derrière son dos Paul lui faisait la sorcellerie afin de saboter ces matchs ».









Selon Mathias Pogba, si lui et sa famille sont en danger, c’est à cause des relations de Paul « avec le crime organisé ». « Le problème est qu’il s’est servi de ces relations et de leurs noms pour se protéger dans la rue et pour faire affaire avec eux dans le but qu’ils fassent des choses pour lui et qu’ils fassent couler le sang pour lui », poursuit-il. Le grand frère de Paul Pogba estime également que son frère est sous l’influence de son agente Rafaela Pimenta, qui aurait isolé le joueur, et que ce dernier n'aurait pas tenu toutes ses promesses d'aider des membres de sa famille en grande difficulté financière.