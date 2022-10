Titulaire surprise, dimanche à Rennes (3-2), Jérôme Boateng était le grand absent de l’entraînement dirigé par Laurent Blanc, ce jeudi, mais pas en raison d’un énième pépin physique. Très décevant depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais au bout du mercato estival 2021, l’international allemand de 34 ans est de retour pour deux jours au tribunal de Munich. Celui-ci comparaît en effet dans le cadre de l’affaire de violences conjugales à l’encontre de son ancienne petite amie.

Le 9 septembre 2021, il avait été reconnu coupable de coups et blessures volontaires pour des faits remontant à des vacances dans les Caraïbes en 2008, et condamné à verser 1,8 million d’euros de dommages et intérêts à son ex-compagne. Comme l’indique le journal allemand Bild, ce verdict du tribunal d’instance n’était pas assez important selon le parquet, qui a fait appel, et qui demanderait une peine de prison d’un an et demi avec sursis.





L’avocat de l’ancien joueur majeur du Bayern, Kai Walden, souhaitait dans le même temps un acquittement de son client, et a lui aussi fait appel. Jérôme Boateng devrait encore comparaître vendredi en Bavière, avant de rejoindre le groupe lyonnais. Laurent Blanc vient ainsi d’indiquer en conférence de presse que son expérimenté défenseur allait « postuler » pour disputer le prochain match de l’OL en Ligue 1, samedi (17 heures) à Montpellier.