« Il y aurait beaucoup de choses à dire… » Interrogée sur son ressenti face au classement du Ballon d'or féminin, dévoilé la veille à Paris, Sonia Bompastor n’a pas caché son agacement, ce mardi en conférence de presse. Avant de débuter une nouvelle campagne de Ligue des champions, mercredi (21 heures) contre Arsenal, la coach lyonnaise a légitimement regretté de ne voir aucune de ses joueuses dans les six premières d’un vote encore remporté par l’Espagnole Alexia Putellas (FC Barcelone), pourtant battue (1-3) en finale de Coupe d’Europe par l’OL et forfait à l’Euro en raison d’une grave blessure au genou.

« C’est sûr que ça interpelle car je suis en droit d’estimer que j’ai plusieurs joueuses de mon effectif qui pourraient prétendre à être au moins dans le top 5 de ce Ballon d'or, confie Sonia Bompastor. C’est forcément une grande déception parce que je sais combien elles travaillent dur et qu’elles se donnent les moyens de performer. C’est très surprenant et ça interroge. »





Pas de « lobbying » autour d’une seule joueuse à l’OL

Même son de cloche du côté de la capitaine lyonnaise et des Bleues Wendie Renard, demi-finaliste à l’Euro en plus du doublé C1-championnat de France avec l’OL : « Il y a forcément de l’incompréhension en sachant qu’on a gagné la Ligue des champions et qu’on a fait une très bonne saison. Mais nous ne décidons pas des votes, je subis personnellement ce genre de choses, comme mes coéquipières ». Rappelons que les cinq Lyonnaises en lice ont terminé à des places d’honneur très rapprochées, de 7e (Ada Hegerberg) à 14e (Selma Bacha).

Une densité de joueuses performantes qui pousse Sonia Bompastor à une réflexion : « Quand on voit comment fonctionnent les autres clubs, dans d’autres pays, ils sélectionnent une joueuse, ils la mettent à l’honneur, et ils font un vrai lobbying autour d’elle, avec les médias et le pays tout entier. Je pense que ça fait la différence car ce qui nous pénalise certainement, c’est d’avoir beaucoup de bonnes joueuses, et donc des votes partagés ». A méditer (ou pas) ?