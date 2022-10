Stade Rennais - OL EN DIRECT : Laurent Blanc relance Boateng et Aouar face au 4-4-2 rennais... Suivez le match avec nous (0-0)...

: Afin de lancer au mieux cette journée de foot sur « 20 Minutes » jusqu’au coup d’envoi à 15 heures (pas certain que le Toulouse-Angers de 13 heures ne nous aide trop dans ce sens), on vous propose à la fois le débrief vidéo de la présentation devant la presse de Laurent Blanc lundi, ainsi que deux articles le concernant, où il est question d’union, à savoir Blanc-OL et Blanc-Passi. Tcho tcho les amis, on se retrouve à 14h45 pour évoquer les 11 de départ, et les possibles réapparitions de Jérôme Boateng et d’Houssem Aouar côté lyonnais, who knows ?





«Il n’y avait pas beaucoup de candidats qui lui arrivaient à la cheville», a glissé hier JMA en conf. Trois ans après un rendez-vous manqué, le mariage de raison entre Laurent Blanc et l'OL est décrypté sur @20Minutes, avec Jimmy Briand en guest. #TeamOL https://t.co/w40L8YeJF2 — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) October 11, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.