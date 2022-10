Né à Marseille, formé à l’OM, Christophe Galtier va vivre son premier classique dans la peau d’un entraîneur du Paris Saint-Germain, dimanche au Parc des Princes. Ce vendredi, en conférence de presse, il a été question de la défense à quatre que le technicien pourrait aligner en l’absence de ses centraux Presnel Kimpembé (blessé) et Sergio Ramos (suspendu). Ou encore du retour probable de Lionel Messi, forfait à cause d’un souci au mollet à Reims (0-0) samedi dernier, puis lors du match retour contre Benfica mardi (1-1).

Mais Galtier a aussi saisi l’opportunité d’une question posée par un confrère pour vider son sac, bien rempli de polémiques après des débuts quasi idylliques. « Je suis l’entraîneur du PSG, j’en suis heureux, j’en suis fier, a-t-il d’abord lâché. Finalement je m’aperçois que match après match, conférence après conférence, sur une conférence de 10 ou 15 minutes, on doit parler 1 minute 30 de football. Quand vous êtes l'entraîneur du PSG vous êtes très exposé mais là c'est très particulier, c'est tous les jours. Je suis persuadé que quand ce soir je vais rentrer à la maison, il y aura encore quelque chose. Ce n'est pas une pression pour moi mais c'est très agaçant et désagréable de ne pas parler football et de mon métier. »

« Kylian a eu la meilleure des réponses »

Il faut dire que le club de la capitale reste une source intarissable d’embrouilles hors terrain, les dernières en date concernant l'« armée numérique » qu’aurait déployée le PSG pour nuire à certains joueurs et à quelques « opposants », mais aussi les velléités de départ de Kylian Mbappé.

« Je ne suis pas là pour commenter des rumeurs, a tranché l’ancien technicien niçois. Sur Kylian, il y a eu des rumeurs sorties l’après-midi du match [de Benfica]. Kylian a eu la meilleure des réponses, il a été élu joueur du match, dans une rencontre [qui n'était] pas de très haut niveau. Il a été performant, généreux pour l’équipe, très solidaire. » Et promis, il n’a « pas parlé de la rumeur [d’une velléité de départ] » avec Mbappé.









« Quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez pas puisque vous écrivez le contraire, vous dites le contraire », a aussi déploré Galtier. Pas facile tous les jours, la vie d’entraîneur du PSG.