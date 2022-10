Quand le manque d’inspiration d’un gardien rencontre la malchance d’un défenseur, cela donne le but inscrit contre son camp par l’arrière central de Monaco Malang Sarr, ce jeudi sur la pelouse de Trabzonspor (4-0), en Ligue Europa. Le portier allemand Alexander Nübel a inexplicablement dégagé sur son coéquipier, pour l’ouverture du score du club turc (43e). Trois autres réalisations suivront en deuxième mi-temps… Avec six points comme son adversaire du jour, Monaco (3e) peut cependant encore espérer se qualifier, le leader hongrois Ferencvaros n’étant qu’à trois longueurs.





WTF ?! 😳



Incroyable incompréhension entre Nubel et Sarr et CSC 100% monégasque ! #TSASM pic.twitter.com/sPAMC2Uwjd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 13, 2022







Nantes, à la dérive actuellement, a sombré dans les mêmes proportions face à Fribourg, deuxième de Bundesliga, mais à domicile (0-4). Avec une défense trop poreuse, les avant-derniers de Ligue 1 pointent à la troisième de leur groupe avec trois points, à quatre longueurs de Qarabag (2e) et neuf de Fribourg.

Seuls les Rennais ont sauvé l’honneur en Ligue Europa, avec un succès à Cracovie (Pologne) ou le Dynamo Kiev joue ses matchs à la maison à cause de la guerre en Ukraine (0-1). L’ancien défenseur lensois Christopher Wooh a marqué à la 48e minute. Le club breton est deuxième de sa poule, à égalité de points avec le leader Fenerbahçe (10 unités) et va poursuivre son parcours continental au-delà de la phase de poules.

Le sabordage niçois en C4

En Ligue Europa Conférence, Nice a cru tenir la victoire après l’ouverture du score de Sofiane Diop (14e) contre le FC Slovacko, mais les Tchèques ont renversé le match par Michal Tomic (75e) et Petr Reinberk (87e), alors que Jean-Clair Todibo (85e) a été expulsé. Les Azuréens sont deuxièmes de leur poule (5 points), à trois longueurs derrière le Partizan Belgrade et une devant Cologne et le FC Slovacko.