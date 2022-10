Qui a emprunté la rocade rennaise un jour de match peut en témoigner. A chaque fois que le Stade Rennais joue à domicile, les abords du Roazhon Park ressemblent à un grand parking sauvage. Faute de trouver une place ou par flemme de chercher, de nombreux supporteurs ont en effet pris l’habitude de garer leurs véhicules à l’arrache sur les bretelles d’accès à la rocade. C’est notamment le cas au niveau de la porte de Cleunay en rocade intérieure, et au niveau de la porte de Lorient en rocade extérieure.

Deux zones où le stationnement est bien sûr strictement interdit, mais surtout dangereux. « On voit parfois des familles qui marchent en pleine nuit sur la bretelle sans se rendre compte du danger », indique Pascal Renat, chef du pôle circulation et information routière à la Direction interdépartementale des routes de l’Ouest (Diro). Pour mettre fin à ce stationnement sauvage, phénomène déjà connu depuis plusieurs années mais qui a tendance à s’amplifier avec les bons résultats sportifs du Stade Rennais, les autorités s’apprêtent à serrer la vis.

Verbalisation et mise en fourrière

Dès jeudi soir, pour la réception du Dynamo Kiev en Ligue Europa, des policiers vont en effet patrouiller dans les secteurs concernés. Ils feront ce soir-là preuve de pédagogie et se contenteront de coller des affiches sur les pare-brises des voitures mal garées. Mais à partir de dimanche après-midi, à l’occasion du derby face au FC Nantes, c’en sera terminé de la clémence. « Nous verbaliserons systématiquement tous les véhicules stationnés sur un endroit dangereux », assure Luca Togni, directeur départemental de la sécurité publique en Ille-et-Vilaine. La virée au stade pourrait donc coûter cher à certains sachant que la contravention s’élève à 135 euros.

Mais les autorités n’ont pas prévu de s’arrêter là. Dans dix jours, pour la réception de l’Olympique Lyonnais, les véhicules garés en vrac sur les bretelles d’accès à la rocade seront également enlevés et placés dans une fourrière temporaire qui sera installée à proximité du stade. La douloureuse sera encore plus salée, car les récalcitrants devront à la fois régler la contravention et s’acquitter des frais de mise en fourrière.





Ce tour de vis intervient deux semaines seulement après la mise en service de la ligne B du métro. « Cela offre une alternative aux supporteurs pour venir au stade car les stations Cleunay et Mabilais ne sont qu’à un quart d’heure à pied », indique Cyrille Morel, adjoint à la maire de Rennes chargé de la Sécurité civile. Depuis la rentrée, quatre parkings relais (Villejean, La Poterie, ViaSilva et Saint-Jacques-Gaîté) sont également désormais ouverts le dimanche.