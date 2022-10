Oh, là, regardez, un démenti qui fait « pschitt » ! Quelques heures après avoir publié un communiqué démentant formellement les accusations de Mediapart, qui révélait mercredi que le club parisien avait missionné une agence externe afin de créer une armée de faux comptes Twitter pour dénigrer ceux qui s’attaquaient aux intérêts du club, un témoignage est venu confirmer les dires de nos confrères. Il s’agit ni plus ni moins que de l’ancien directeur des opérations de UReputation, filiale de l’agence Digital Big Brother (DBB), en charge de la campagne ordurière sur Twitter selon Mediapart.









« Tout a été fait en collaboration avec le club », a ainsi affirmé à RTL Frédéric Geldhof. Il assure par ailleurs avoir été en contact direct avec Jean-Martial Ribes, l’ancien directeur de la communication du club parisien parti en fin de saison dernière dans une filiale du géant du luxe LVMH. « Notre rôle était de mettre en musique sur les réseaux sociaux et sur Internet la stratégie de la direction de la communication du client [le PSG] », poursuit celui qui affirme aussi avoir rencontré Nasser Al-Khelaïfi au cours de divers rendez-vous.

Paris au courant de rien ? « C’est étonnant », répond Geldhof

Selon Geldhof, les attaques des trolls tels que Paname Squad ou La Daronne du Parc, « ce sont des choses qui ont été demandées par le client ». « Tout ce qui a été fait a été fait en collaboration avec le client, dans une stratégie globale mise en place par la direction de la communication », répète-t-il. Et ce nouveau poil à gratter pour le PSG : « Que le PSG puisse dire ''non, non, on ne les connaît pas'', c’est étonnant ».