: A l’heure où est en train de potasser sévère les lyrics d’ I’m forever blowing bubbles, avant sa grande première en tant qu’Hammer, ce mercredi soir au London Stadium contre Tottenham, l’OL prépare une affiche un brin moins clinquante.

A 19 heures, il s’agira de reprendre à Décines la marche en avant stoppée dimanche à Reims sur un nul (1-1) aux allures de moindre mal. Au vu de la pauvreté du jeu lyonnais dans la Marne, il est déjà temps de réagir pour Peter Bosz et ses hommes. On sera d’ailleurs curieux de voir la connexion entre le coach néerlandais et son groupe, après son 73e constat d’incompréhension (voire d'impuissance), depuis sa prise de fonction il y a plus d’un an, face à une bouillie sur le terrain. Info futile du jour : Alexandre Lacazette troque son funky numéro 91 pour un number 10 laissé vacant, si vous nous avez suivis. On l’avoue, c’est notre première au stade cette saison, ça va nous faire bizarre d’avoir une association Tolisso-Lacazette qui sent bon l'époque des derniers tubes de Christophe Maé (non, pas Stéphane, amis auxerrois). Alors, chers 20 Minutos, il ne serait pas au Parc OL, ce bonheur, devant les envolées lyriques d’un Jean-Marc Furlan et de son AJA surprenant 7e de Ligue 1 ? ​

» Rendez-vous dès 18h45 à Décines, si on se souvient encore du chemin pour retrouver le formidable outil (horaire idéal pour commencer d’ailleurs, ça ne sent pas du tout les bouchons lyonnais cette affaire)…