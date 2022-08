OM - Clermont Foot EN DIRECT : Les Clermontois se ragaillardissent depuis l'ouverture du score marseillaise… Suivez ce match avec nous

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

90+5 : C'est fini, victoire de l'OM 1-0 !

90+4 : Sortie de Clauss pour Isaak Touré.

90+1 : Et un petit jaune, pas un ricard, pour Eric Bailly.

90e : 5 minutes de temps additionnel. Et Tavares continue ses sprints sur le côté gauche.

86e : Penalty arrêté par Mory Diaw ! Quelle détente parce qu'il était très bien tiré par Alexis Sanchez. Ca va donner un peu plus de grain à moudre à Luis Suarez.

84e : Pendant que Luis Suarez est en train de péter un plomb sur le banc. Surement énervé de ne pas être rentré.

83e : Penalty pour l'OM provoqué par Chancel Mbemba, encore venu faire un petit rush dans la surface clermontoise. Sanchez court pour prendre le ballon...

81e : Alors qu’on me souffle dans l’oreillette que Milik a marqué avec la Juve, juste après être entré.

80e : Le Chilien n'est quand même pas dans une grande soirée, il subit pas mal l'impact des défenseurs et se fait souvent sécher.

77e : La petite frappe vicieuse d'Alexis Sanchez mais bon reflexe de Mory Diaw.

77e : Sortie de Bela pour Dossou sur le front de l'attaque du Clermont Foot.

74e : Sortie du buteur, Pape Gueye, pour le retour de Gerson.

71e : Et Chancel Mbemba qui enchaine les passements de jambe dans la surface clermontoise. Les défenseurs de l'OM jouent très haut !

69e : Ouh Kahoui aurait pu jouer un mauvais coup à son ancien club avec une reprise de volée flottante qui passe juste à côté du poteau de de Pau Lopez.

67e Les hommes de Gastien utilisent mieux le ballon, et se montrent un peu plus dangereux. : Les hommes de Gastien utilisent mieux le ballon, et se montrent un peu plus dangereux.

63e : Nuno Tavares, c'est vraiment un monstre. Il recupère puis remonte tout le terrain avant de lancer Sanchez. Mais le Chilien nous fait une Dugarry en tapant d'abord le ballon du droit en voulant centrer du gauche.

62e : Sorties de Saracevic et de Rashani pour Kahoui et Allevinah à Clermont.

61e : Beaucoup de fautes des Marseillais, notamment de Mattéo Guendouzi.

59e : Les Marseillais se regardent un peu jouer depuis l'ouverture du score, ce qui donne des idées à Clermont...

58e : Sortie de Rongier et Payet, acclamé, pour Veretout et Under.

55e : Pfiouuuuuuu ! Double barre transversale pour Clermont. Les hommes de Pascal Gatien combinent sur coup franc et Saracevix enroule du gauche une magnifique frappe. Pau Lopez est sauvé une première fois par sa barre, puis une deuxième fois après le rebond et une reprise de Magnin.

52e : Payet ne veut pas cadrer ce soir. Il reçoit un centre de Clauss mais loupe complètement sa reprise du gauche.

51e : Cette ouverture du score libère tout le stade Vélodrome !

49e : BUT DE PAPE GUEYE POUR L'OM ! Sur le corner, le milieu de terrain remporte son duel au deuxième poteau et claque une belle tête et délivre son équipe. Diaw ne peut rien faire.

48e : La spéciale Tavares qui frôle le poteau. Le piston se remet sur son pied droit et frappe, corner.

46e : 62.763 spectateurs sont présents au stade Vélodrome ce mercredi soir. Cette ferveur !

45e : C'est reparti !

22h05 : Balerdi remplace Gigot à la mi-temps.

45+3 : C'est la mi-temps.

45+3 : Belle claquette de Diaw sur une tête d'Alexis.

45e : 3 minutes de temps additionnel.

43e : Jaune pour Rongier, qui laisse trainer son pied sur Seidu.

41e : Guendouzi loupe pas mal de choses, on le sent beaucoup moins à l'aise dans cette position proche des attaquants, que dans le milieu.

40e : Les deux équipes sont en train de se chauffer au milieu de terrain...

39e : Sincèrement je ne crois pas avoir déjà vu une équipe aussi perdue que Clermont. L'équipe est comme coupée en deux, et ils perdent ballon sur ballon.

37e : Déjà un changement pour Clermont. Andric sort, et se prend un jaune au passage, et Kyei fait son entrée.

35e : Bon... Quand ca ne veut pas, ca ne veut pas. Diaw repousse le ballon vers Payet, qui a juste a cadré mais le numéro 10 ne s'applique pas assez.

34e : Ca doit faire plus de 15 minutes que les Clermontois n'ont pas passé la ligne médiane. Et 5 qu'ils ne sont pas sortis de leurs 30 mètres.

31e : Nouvelle frappe enroulée de Payet depuis le côté gauche de la surface. Ca file à côté.

29e : Ce genre de gachis ! Alexis Sanchez enrhume son défenseur avec un contrôle orienté, mais Gueye et Tavares se gênent bêtement.

27e : Côté Clermont c'est vraiment très faible. Ils ont du venir une fois dans la surface de Pau Lopez.

26e : Quel régal de Payet qui élimine trois joueurs avant de piquer un ballon pour Gueye dans la surface. Mais le milieu est hors jeu.

23e : Incroyable, cette fois c'est une barre-poteau pour Nuno Tavares après un superbe enchainement contrôle de la poitrine, reprise !

21e : Les Marseillais ont une totale possession du ballon mais on voit trop peu Payet et Sanchez. Les hommes de Tudor passent beaucoup par les côtés.

18e : Olala cette frappe de Rongier. On se moque souvent de lui pour son manque de précision, mais là il vient de lacher une frappe pure qui s'est écrasée sur le barre de Diaw.

17e : Les Marseillais font un pressing haut pour tenter de récuperer tôt, comme contre Nice. Et les hommes de Gastien ont du mal à construire leur jeu.

14e : Clauss reprend une déviation du portier Clermontois, qui se transforme en centre pour Alexis. Mais El Nino Maravilla est un peu court pour cadrer. Ca se rapproche du but de Diaw.

11e : Très bon décalage de Pape Gueye pour Clauss. Il centre fort, Diaw repousse sur Guendouzi mais le milieu n'appuie pas assez sa frappe pour être dangereux. Alors qu'il était à 5 mètres du but.

9e : Chancel Mbemba tente une Clinton Njie, c'est aussi raté que l'ancien joueur de l'OM.

7e : Faute d'un Clermontois sur Nuno Tavares. Le joueur prêté par Arsenal semble souffrir. Attention parce que c'est un élément important pour l'OM depuis le début de saison avec déjà 3 buts inscrits.

5e : Alexis Sanchez va chercher un coup franc plein axe à 30 mètres. Il est gentiment sifflé par monsieur Wattellier, l'arbitre du match. Payet s'en charge de Diaw capte tranquillement le ballon.

4e : Les Clermontois défendent avec une ligne de 5 défenseurs, 3 milieux et 2 attaquants. Il y a peu d'espace.

2e : Les Marseillais privent Clermont de ballon, et Igor Tudor demande déjà à ses joueurs d'aller vite vers l'avant.

1ère: Les Olympiens donnent le coup d'envoi !

20h59 : Les virages sont chauds ! Les virages du stade Vélodrome pour cet #OMCF63 ! pic.twitter.com/pxenVAN3dQ — Adrien MAX (@AdrienMAX9) August 31, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Les virages sont chauds !

20h54 : Aucun sifflet pour l'entraineur Igor Tudor cette fois. Les touristes sont rentrés chez eux, les autres ont déjà retourné leur veste.

20h45 : Et celle de Clermont Foot. L'ancien Olympien, Kahoui, est sur le banc. #OMCF63 La compo clermontoise pour ce match de la 5ème journée de @Ligue1UberEats sur la pelouse de l'@OM_Officiel avec les titularisations d'Arial Mendy, Yohann Magnin, Jérémie Bela et Elbasan Rashani 👊🔴🔵 pic.twitter.com/dY5qTMxCeO — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) August 31, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Et celle de Clermont Foot. L'ancien Olympien, Kahoui, est sur le banc.

20h43 : Voici la composition d'équipe de l'Olympique de Marseille. Le nouveau défenseur central, Eric Bailly, est titulaire. Pape Gueye remplace Jordan Veretout et Payet sera en soutien d'Alexis Sanchez. 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢 🆚 @ClermontFoot ⚔️💥



Première titularisation pour @ericbailly24 👊 pic.twitter.com/Vo3RrFzw2t — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Voici la composition d'équipe de l'Olympique de Marseille. Le nouveau défenseur central, Eric Bailly, est titulaire. Pape Gueye remplace Jordan Veretout et Payet sera en soutien d'Alexis Sanchez.

20h33 : Ca y est on est en place, comme les plus de 60.000 spectateurs attendus ce soir au Vélodrome. Et tant pis pour la rentrée scolaire demain.