Il va être dur de ne pas s’enflammer à l’approche de l’US Open (29 août – 11 septembre). Caroline Garcia a réalisé à Cincinnati le plus bel exploit de sa carrière, en devenant la première joueuse à remporter un WTA 1.000 en étant issue des qualifications. La Française, 35e mondiale, n’a d’abord laissé aucune chance à la Tchèque Petra Kvitova (28e) avant de rester solide jusqu’au bout, s’imposant 6-2, 6-4 en 1h36.

Époustouflante tout l’été sur le circuit, @CaroGarcia remporte l’une des plus belles victoires de sa carrière 👊🏻🏆 !!!



👉🏻 https://t.co/kv5ezVZt7V#FlyWithCaro #wtacincinnati #CincyTennis #CincinnatiOpen pic.twitter.com/BMT47R6Jvf — FFT (@FFTennis) August 21, 2022



Elle s’offre à 28 ans un troisième sacre dans un WTA 1000, juste en dessous des Grands Chelems, en autant de finales disputées, après ses triomphes à Wuhan et Pékin en 2017. Dans la foulée, elle avait atteint les demi-finales du Masters à Singapour, certes lors d’une fin de saison moins difficile à appréhender qu’une préparation sur dur pour l’US Open. « Quelle semaine incroyable. C’est dur à croire que je sois là devant vous » à soulever le trophée, a réagi tout sourire Garcia.

La joueuse la plus en forme de l’été

Ce dixième titre au total est aussi son troisième en deux mois, après ceux glanés sur le gazon de Bad Homburg et la terre battue de Varsovie, où elle avait eu au passage le scalp de la numéro 1 mondiale Iga Swiatek. Kvitova, la double vainqueure de Wimbledon (2011, 2014), avait pourtant pour elle l’expérience des grands rendez-vous puisqu’elle disputait là sa 12e finale d’un WTA 1.000 (8 victoires), la 40e toutes catégories confondues (29 succès).

Garcia a confirmé bel et bien qu’elle est la joueuse la plus en forme de l’été, puisqu’elle cumule désormais 26 victoires depuis le mois de juin. Personne ne fait mieux actuellement sur le circuit. La Française, qui a successivement écarté de sa route trois joueuses du Top 10 dans l’Ohio, Maria Sakkari (3e), Jessica Pegula (8e) et Aryna Sabalenka (7e), est restée fidèle à son style tranchant, en faisant preuve d’une agressivité quasi-permanente.

Avec cette probante performance, Garcia, qui redonne quelques couleurs au tennis français, peut espérer jouer les trouble-fêtes à l’US Open, où elle n’a jamais pu faire mieux qu’un 3e tour, mais qu’elle abordera dans la peau d’une tête de série, en faisant un joli bond au classement.