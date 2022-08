Un ballon trop longtemps gardé après la passe en retrait d’un coéquipier, puis perdu suite à un dribble maladroit… Edouard Mendy a concédé un but après une énorme erreur face à l’attaquant de Leeds Brenden Aaronson (33e), ce dimanche. Chelsea ne s’est pas relevé après cette boulette de l’ancien gardien rennais, pourtant l’un des meilleurs portiers du monde, et a concédé deux buts sans pouvoir répondre, signés Rodrigo (37e) et Jack Harrison (69e).

😱 L'ERREUR D'ÉDOUARD #MENDY POUR LE 1-0 !



👉 Leeds ouvre le score face à #Chelsea !#LEECHE ▶️ https://t.co/SvrNRkpXf1 pic.twitter.com/7krFKdB5o1 — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 21, 2022



Pour couronner un après-midi pourri, l’ancien défenseur de Naples Kalidou Koulibaly, international sénégalais comme Mendy, a pris un carton rouge pour deux jaunes en fin de rencontre (84e).

Leeds démarre bien la saison

Après cette première défaite qui vient après une victoire et un nul, les Blues se retrouvent 12es de Premier League, alors que les Peacocks (deux succès, un nul) grimpent à la deuxième place provisoire, à égalité de points avec Tottenham et Brighton.