Au stade Vélodrome,

C’est donc ça un très grand joueur. La recrue star de l'Olympique de Marseille cet été, Alexis Sanchez, a fait étal de tout son talent pour sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs, qui plus est à domicile, dans un stade Vélodrome plein à craquer. Et c’est peu dire que le peuple olympien a savouré le régal offert par le Chilien, au-delà de cette victoire à l’arraché (2-1) contre le FC Nantes. Mais une victoire qui permet aux Marseillais de grimper en haut du classement de Ligue 1 avec Lens, en attendant le PSG dimanche.

Quelques minutes avant le coup de sifflet, déjà, le stade Vélodrome a pu acclamer son nouveau chouchou lors de sa présentation dans sa nouvelle maison. Le numéro 70 n’avait, pourtant, encore rien montré sur le terrain. Dès ses premières touches de balle, tout le monde a vu une classe d’écart avec les autres joueurs sur la pelouse. Contrôles, prise de balle, appel, conservation, jeu dos au but, les 15 premières minutes d’Alexis Sanchez ont fait taire toutes celles, et ceux, qui doutaient de son niveau à son arrivée.

« Il peut se passer plein de choses quand il touche le ballon »

Pour être partout. « Alexis a fait un très bon match, il a été de toutes les actions. C’est très positif », a savouré son entraîneur quand son nouveau coéquipier, Jordan Veretout estime qu' « il peut se passer plein de choses quand il touche le ballon, c’est un grand plus pour notre équipe ».

Comme lorsqu’il a déposé Girotto dans la surface dès la 12e minute, avant de se faire faucher par celui-ci. Il y avait clairement penalty, mais Jérémie Pignard n’a pas sifflé. Nicolas Pallois devrait lui aussi faire quelques cauchemars d’El Nino Maravilla, en plus de son CSC, tant il a pris le bouillon.

« Vous verrez jouer Payet et Sanchez ensemble »

Sanchez a lui pris la lumière, mais a finalement semblé trop seul sur les devants de l’attaque olympienne. Et il peut maudire Gerson, et surtout Guendouzi, de ne pas l’avoir mieux servi (42e), contrairement à lui (40e). « J’espère qu’il va marquer rapidement pour aider l’équipe », a sobrement commenté Jordan Veretout. Car c’est finalement lorsque Alexis Sanchez est sorti (64e), et que Payet est rentré, que le match s’est débloqué.

C’est là qu’on s’est dit qu’avec un Dimitri Payet en soutien, la recrue aurait probablement ouvert son compteur but avec l’OM.

« Vous verrez jouer Payet et Sanchez ensemble. Du début ou en cours de match, encore une fois ça dépend de plusieurs facteurs », a prévenu Igor Tudor.

C’est peu dire qu’on a hâte puisque le Réunionnais, sans être trop remuant, a été juste techniquement. Il est à l’origine du premier but de Mbemba (71e) et du CSC de Pallois (82e). Payet, Sanchez, un duo qui promet.