Rayan Cherki a prolongé d’un an son contrat plus une année optionnelle à l’OL, avec qui il est désormais lié jusqu’en 2024, a annoncé le club vendredi après la victoire 4 à 1 contre Troyes lors de la troisième journée de Ligue 1. Le joueur, natif de Lyon, est âgé de 19 ans et a été formé à l'Olympique lyonnais​, où il est arrivé à l’âge de 7 ans, en 2010.

𝐿'𝑎𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒 ❤💙#Cherki2024 pic.twitter.com/VU5Cmg7c6b — Olympique Lyonnais (@OL) August 19, 2022



Le président Jean-Michel Aulas a qualifié cette prolongation « d’événement très important ». « On a plus de chances de gagner des matchs avec Rayan que sans lui dans les années qui viennent. Il est encore très jeune et a encore beaucoup de choses à apprendre. Il faut avoir une vision avec de la hauteur par rapport au projet que l’on inscrit avec lui à moyen terme », a de son côté estimé Bruno Cheyrou, directeur du recrutement.

Seulement 9 matchs disputés en intégralité

Depuis ses débuts professionnels au cours de la saison 2018-2019, l’attaquant international espoirs a participé à 65 matchs (dont 50 en Ligue 1) pour neuf buts (un en L1), dix-sept au cours desquels il a été aligné au coup d’envoi pour seulement neuf joués en intégralité.

« Il était important de prolonger dans le club de ma ville, mon club de cœur où je n’ai pas encore fait tout ce que j’ai envie de faire. Je reviens de blessure. J’espère pouvoir jouer le maximum de matchs cette saison pour prouver que j’ai ma place à l’OL », a commenté le joueur.