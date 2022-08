4e : Et le stade qui beugle le nom de sonn attaquant préféré, quelle ambiance mes aïeux. Je vous raconte vite fait. Adil Rami veut servir son gardien en retrait, sa passe est beaucoup trop molle et le général en profite. Un but littéralement offert pour l'apéro.

20h55 : On observera aussi le temps de jeu accordé à Rayan Cherki, qui va rester au moins un an de plus au club. La dernière fois, il est rentré trois minutes et a eu le temps de perdre deux ballons dangereux