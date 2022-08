Dans cette vidéo, les propos tenus par Grégory Schneider sont insultants et indignes.



Tout ça suinte le mépris, la haine et l’instinct de calomnie à l’encontre du plus grand club de France et de son histoire #TeamOM



Ne vous en déplaise… à jamais les premiers @OM_Officiel ! ⭐️ pic.twitter.com/JP9WGdG5oy