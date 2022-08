Sans surprise, le Bureau du conseil de la FIFA a entériné « sur décision unanime » l'avancement d'une journée du match d’ouverture du Mondial 2022 au Qatar, et de la cérémonie qui va avec. En conséquence, le match entre le pays hôte et l’Equateur, initialement programmé le 21 novembre aura donc lieu le 20 novembre à 19h, heure locale, au stade Al-Bayt d’Al-Khor, au nord de Doha, tandis que la rencontre opposant le Sénégal aux Pays-Bas, initialement prévue à 13h, heure locale, le lundi 21 novembre, a été décalée à 19h00 le même jour.

Cette décision permettra de renouer avec une tradition récente selon laquelle le premier match de chaque Coupe du monde est disputé par le pays hôte, comme Russie-Arabie saoudite lors de l’édition 2018. Elle a été prise « suite à une évaluation des implications sportives et opérationnelles de cette reprogrammation, ainsi qu’à un processus de consultation exhaustif et un accord avec les principales parties prenantes et le pays hôte, ayant ensuite abouti à un accord », explique la FIFA dans son communiqué.

La date de mise à disposition des joueurs ne change pas

« Les détenteurs de billet seront dûment informés par courriel de la nouvelle programmation des matchs concernés, pour lesquels leurs billets demeurent valables. De plus, la FIFA fera en sorte de résoudre tout problème provoqué par ce changement au cas par cas », est-il ajouté. L’instance précise enfin que la période de mise à disposition des joueurs restera, elle, inchangée, débutant toujours le 14 novembre 2022.