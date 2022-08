La nouvelle était dans l’air depuis quelque temps, elle est désormais officielle. Vahid Halilhodzic ne guidera pas le Maroc lors de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre – 18 décembre 2022). La Fédération marocaine (FRMF) a publié un communiqué ce jeudi dans laquelle elle évoque « des divergences de points de vue » entre l’institution et le technicien franco-bosnien de 70 ans.

Le bilan de Vahid Halilhodzic à la tête du Maroc. - SofaScore / 20 Minutes

Celles-ci porteraient sur la préparation au Mondial, qui commence dans un peu plus de trois mois et au cours duquel les Lions de l’Atlas évolueront dans le groupe F, avec la Belgique, le Canada et la Croatie.

La FRMF parle d’une séparation « à l’amiable » et « remercie » Halilhodzic, en poste depuis août 2019, lorsqu’il avait succédé à Hervé Renard. C’est la troisième fois de sa carrière que « Coach Vahid » est remercié après avoir qualifié une équipe au Mondial, après la Côte d’Ivoire en 2010 et le Japon en 2018.