C’est moi ou eux ! Annoncé par The Athletic ce lundi, Kevin Durant a lancé un ultimatum aux dirigeants des Brooklyn Nets. Si Joe Tsai, le propriétaire des Nets, souhaite le voir rester dans la franchise, il devra se séparer de l’entraîneur Steve Nash et du directeur général Sean Marks.

Selon le média américain, Durant aurait rencontré Tsai à Londres pour lui dire qu’il n’avait plus confiance en la direction de l’équipe après l’élimination affligeante face à Boston au premier tour des play-off la saison dernière. Élu MVP en 2014, il a demandé à être échangé en juin malgré un contrat au montant exorbitant (194 millions d’euros pour une prolongation de 4 ans).

On peut comprendre la déception de Durant tant les Nets étaient présentés comme favoris pour le titre la saison dernière avec l’association des stars Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. Ils ont finalement déçu avec un bilan de 44-38 sur la saison régulière. Le duo Nash-Marks ne satisfait plus le double champion NBA (2017,2018) qui tente de trouver une porte de sortie, en vain.

Joe Tsai a annoncé qu’il faudrait débourser une somme gargantuesque pour s’approprier les services de Kevin Durant, parmi les équipes les mieux placées pour signer l’ailier de 33 ans : Boston Celtics, le Miami Heat et les Toronto Raptors.