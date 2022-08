Ce dimanche, l’équipe de France, vice-championne olympique à Tokyo, peu à l’aise avant la pause, s’est finalement aisément imposée face aux Pays-Bas 89 à 65 dimanche au Palais des sports de Rouen pour son premier match de préparation au Championnat d’Europe (1-18 septembre).

Le duo de stars, l’arrière Evan Fournier, qui honorait son premier capitanat, et le pivot Rudy Gobert, ont porté le collectif français en cumulant respectivement 15 points et 12 points plus 9 rebonds pour le second. Irréguliers jusqu’à la mi-temps (45-39), les joueurs de Vincent Collet ont accéléré dans le second acte en infligeant un 25-0 à cheval sur le troisième et quatrième quart-temps.

L'Italie et la Belgique avant l'Euro

Les Bleus étaient privés de trois joueurs sur blessures, le pivot Moustapha Fall (cuisse) et l’intérieur de 18 ans, Victor Wembanyama (psoas), forfait pour l’Euro, et du meneur Andrew Albicy (cuisse), qui a quitté le rassemblement cette semaine.

Les joueurs de Vincent Collet enchaîneront avec deux matchs amicaux contre l’Italie, qu’ils avaient battue en quarts à Tokyo, le 12 août à Bologne et le 16 août à Montpellier. La France clôturera sa série de matchs amicaux avec la réception de la Belgique le 18 août.

Se dérouleront ensuite les deux matchs qualificatifs à la Coupe du monde 2023 (la République tchèque le 24 août et la Bosnie-Herzégovine le 27 août).