Une fusée. L’Américain Noah Lyles a conservé son titre mondial sur 200m jeudi à Eugene en devenant le troisième meilleur performeur de l’histoire sur la distance en 19''31, à seulement douze centièmes du record du monde détenu par la légende jamaïcaine Usain Bolt (19''19). Lyles, 25 ans, a mené un nouveau triplé américain dans le Hayward Field, comme Fred Kerley l’avait fait sur 100m samedi : il a devancé Kenny Bednarek (19''77) et le tout jeune Erriyon Knighton (19''80), 18 ans seulement.

Seuls Bolt, deux fois, et un autre Jamaïcain, Yohan Blake (19''26), ont désormais couru plus vite que Lyles sur le demi-tour de piste. « J’ai couru tellement vite. J’espérais vraiment que ça soit un chrono rapide, mais quand j’ai vu ce chrono, je me suis dit : sérieusement ? », s’est étonné le désormais double champion du monde, qui en a déchiré son maillot la ligne d’arrivée franchie.

💥 Noah Lyles explose la finale du 200 m en 19"31, troisième meilleur chrono de l'histoire sur la distance, un centième devant le légendaire 19"32 de Michael Johnson aux JO d'Atlanta 1996 !



▶ Tous les Mondiaux d'Eugene ici : https://t.co/aezVLZSXW8 pic.twitter.com/hqG380JdIP — francetvsport (@francetvsport) July 22, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Je l’ai fait devant toute ma famille, ma mère est dans les tribunes, je suis super fier ! », a apprécié le médaillé de bronze olympique 2021. L’Américain devance désormais sur les tablettes son compatriote Michael Johnson. Loin d’être anodin aux Etats-Unis, où la « Loco de Waco », auteur d’un fabuleux doublé 200-400 lors des JO 1996 à Atlanta, est un Dieu vivant.

Erriyon Knighton, futur star (et recordman du monde ?)

« J’attendais le chrono, j’ai d’abord vu 19''32. Mais je ne voulais pas partager le chrono avec Michael Johnson, a raconté Lyles. Je priais pour que ça change. Et le chrono a été corrigé, la foule a crié. J’ai regardé l’écran géant, 31, j’étais fou ! Michael Johnson m’a félicité. J’étais sous le choc, j’avais échangé avec lui sur Twitter mais je ne l’avais jamais rencontré en vrai. C’était la rencontre de deux générations. Il m’a juste félicité pour mon bon boulot et ma carrière. »

Au passage, retenez bien ce nom : Erriyon Knighton. Le jeune Américain, qui avait marqué les esprits en courant en 19''49 il y a quelques mois à 18 ans seulement, plus vite que Bolt au même âge, monte sur son premier podium mondial, un an après avoir terminé au pied du podium olympique. Et si les 19''19 de Bolt étaient battus un jour ?