Shelly-Ann Fraser-Pryce défie les lois du temps. Et il faut croire que ce n’est pas terminé. La sprinteuse jamaïcaine, 35 ans, a remporté dimanche à Eugene son cinquième titre de championne du monde du 100m, en 10''67. Un chrono exceptionnel, si on le compare au controversé record du monde de 10''49 de l’Américaine Florence Griffith-Joyner datant de 1988. Jamais personne n’avait couru aussi vite en finale mondiale. Mais Fraser-Pryce n’est pas encore rassasiée.

« Je crois dur comme fer que je suis capable de courir plus vite, et comme j’y crois, je ne m’arrêterai pas tant que je ne l’aurai pas fait, a ainsi lancé en zone mixte la Caribéenne. Le secret de ma réussite, c’est que je suis une compétitrice. J’adore la compétition et je crois que Dieu m’a donné un don. Je travaille dur, je suis assidue, déterminée, et j’en veux toujours plus. »

SHELLY ANN FRASER PRYCE 🇯🇲 WINS THE 100Mts WITH A NEW CHAMPIONSHIP RECORD



1-2-3 to Jamaica in the Women 100Mts final..



Fifth World tittle for Mommy Rocket 🚀



Congratulations!!!



🥇 Shelly Ann Fraser Pryce 🇯🇲 10.67 CR

🥈 Shericka Jackson 🇯🇲 10.73

🥉 Elaine Thompson 🇯🇲 10.81 pic.twitter.com/o4nazTAMvd — Panam Sports (@PanamSports) July 18, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Fraser-Pryce, qui a devancé sur la ligne ses compatriotes Shericka Jackson et Elaine Thompson-Herah pour un fabuleux triplé jamaïcaine, doit encore courir le 200m et le 4x100m à Eugene. « C’était assurément quelque chose qu’on avait en tête », a-t-elle ajouté, évoquant le triplé jamaïcain en finale du 100m féminin. « Je suis contente qu’on ait pu le faire, et d’avoir fini première des trois. On savait que les Etats-Unis avaient fait le triplé sur 100m, on ne pouvait pas les laisser nous voler la vedette ! »

Pause grossesse en 2017

La sprinteuse à la longévité unique court plus vite que jamais et continue de gagner les plus grands titres depuis qu’elle a donné naissance à son fils Zyon, à l’été 2017. « Ma motivation est plus forte qu’avant. C’est dur pour les filles. Nous, les filles, nous avons tellement peur de fonder notre famille, les gens pensent que l’on ne pourra jamais revenir après une grossesse », expliquait-elle à Lausanne en juillet 2021.

« Réussir ce retour était important pour montrer à moi-même et aux autres que c’était possible de repousser des barrières. Et je suis heureuse d’avoir pris le temps, cette pause après onze ans de haut niveau qui sont usants mentalement », avait-elle ajouté.