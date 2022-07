La légende de l'athlétisme Allyson Felix a fait ses adieux à la piste en remportant une 19e médaille mondiale record, le bronze avec le relais 4x400 m américain aux Championnats du monde à Eugene (Oregon), vendredi. Felix, 36 ans dont vingt ans de carrière, compte treize médailles d’or parmi ses 19 récompenses mondiales, plus onze médailles olympiques, dont sept titres, à son palmarès d’exception.

Les Etats-Unis ont été devancés par la République dominicaine et les Pays-Bas en finale, après avoir réalisé le meilleur chrono des séries dans la matinée. Pour son dernier tour de piste, Felix, lancée en tête en position de deuxième relayeuse, a été portée par une ovation pleine d’enthousiasme du public du Hayward Field mais ça n’a pas suffi à lui permettre de passer le témoin devant.

Après 19 ans de carrière, la sprinteuse américaine Allyson Felix va tirer sa révérence



Toute l'actualité du sport avec INFOSPORT+

« Une gratitude immense pour ce sport »

« C’est une soirée que je vais garder dans mon cœur, a-t-elle déclaré. C’était très particulier de pouvoir courir devant le public américain pour ma dernière course. C’était tellement cool. Ma fille était en tribunes. Ce sont de si bons souvenirs. Les Championnats du monde ont toujours été spéciaux pour moi. J’y ai connu de nombreux grands moments. Ça a été cool de finir à la maison, d’entendre ce grondement du public. »

« Je sais que c’est le moment, a-t-elle poursuivi en référence à la fin de sa fructueuse carrière. Je suis en paix avec le fait d’ouvrir un nouveau chapitre et j’ai une gratitude immense pour ce sport. » Icône du sprint dont la foulée incomparable, ample et fluide, a fait la réputation, Felix a pris encore une autre dimension dans la dernière partie de sa carrière, quand après avoir donné naissance à sa fille Camryn fin 2018, elle a dénoncé Nike et l’industrie du sport qui dévalorisaient les contrats des sportives enceintes.

Même Google lui a rendu hommage

Cet épisode « m’a aidé à comprendre ce qui était important et à réaliser que je ne pouvais plus rester silencieuse. Auparavant, j’étais tellement concentrée sur mes performances qu’il était effrayant pour moi de parler d’autres problèmes », avait-elle expliqué au Washington Post en 2019. « Elle a fait tellement pour le sport, et en particulier pour les femmes, en mettant dans la lumière des questions importantes. Elle fait les choses comme il faut, c’est la grande classe, la définition de l’intégrité », salue son compatriote Ryan Crouser, double champion olympique et recordman du monde du lancer du poids.

🐐 Hommage de Google à Allyson Felix :

il suffit de taper son nom sur la barre de recherche pour voir apparaître sur votre écran des mots ainsi qu’une représentation d’elle avec sa fille.



Cet hommage célèbre l'incroyable carrière de Chicken Legs.

« Que quelqu’un s’oppose à une telle entreprise – je ne suis pas sûr que les gens mesurent l’importance de l’influence de Nike aux Etats-Unis – qu’une femme, qu’une femme noire s’élève contre et prenne la parole pour ce qu’elle estime juste, c’est quelque chose que la jeune génération devrait considérer », renchérit le sprinter américain Noah Lyles, champion du monde 2019 et médaillé de bronze olympique 2021 du 200m. La preuve de son influence ? Même le moteur de recherche Google lui a rendu hommage vendredi avec une courte animation la représentant en train de courir et de monter sur un podium, sa fille dans les bras, autour des qualificatifs « olympienne, mère, militante ».