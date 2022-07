On ne le dira jamais assez : ne courez pas à côté des coureurs ! Surtout si vous êtes un chien. Tout meilleur ami de l’homme qu’il est, le doggo est l’ennemi du peloton comme on en a encore eu la preuve jeudi, sur la 12e étape du Tour de France. Un chien a traversé la route et provoqué les chutes d’Yves Lampaert et Steven Kruijswijk, coéquipier du maillot jaune Jonas Vingegaard​. Il est d’ailleurs assez miraculeux que personne d’autre n’ait goûté au bitume.

Yves Lampaert et Steven Kruijswijk étaient tombés en début d'étape hier. L'explication : un chien a traversé la route, se retrouvant en plein milieu du peloton. #TDF2022 pic.twitter.com/vszLBiYRKL — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 15, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Je suis devenu fou ! D’autant plus que c’est arrivé au début d’une course aussi difficile », a réagi Lampaert, qui a dû se traîner quelques bleus et des brûlures jusqu’à l’Alpe d’Huez.