Il était pressenti en 2015 pour prendre la tête du football mondial. Mais Michel Platini n’a jamais pu diriger la Fifa, la faute à l’affaire dite du « paiement présumé déloyal ». L’affaire avait éclaté en 2015. A l’époque, l’ex-international français était le favori naturel pour succéder à Blatter, âgé et empêtré dans plusieurs scandales. Mais le Suisse a finalement entraîné « Platoche » dans sa chute, avec cette histoire de paiement de 2 millions de francs suisses en faveur du Français, et « au détriment de la Fifa ».

Finalement, le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone n’a pas suivi les réquisitions du parquet, qui avait requis mi-juin respectivement un an et huit mois de prison avec sursis. Et le Suisse et le Français ont été tous deux acquittés. « C’est bien que la vérité explose après autant de manipulations, de mensonges et d’injustice, a clamé l’ancien joueur de Saint-Etienne dans le journal L'Equipe, ce samedi. Je vous avais dit que j’étais un mec honnête, il fallait me croire. »

« On va commencer à s’amuser »

A la sortie du procès, Michel Platini avait fait allusion à une manipulation politico-judiciaire destinée à l’écarter du pouvoir : « Dans cette affaire, il y a des coupables qui n’ont pas comparu au cours de ce procès. Qu’ils comptent sur moi, nous nous retrouverons ». Il soupçonne en particulier un rôle occulte de Gianni Infantino, son ancien bras droit à l’UEFA élu en 2016 à la tête de la Fifa, et visé depuis 2020 par une procédure distincte pour trois rencontres secrètes avec l’ancien chef du parquet suisse.

Dans L’Equipe, Platini en rajoute une couche : « Je ne laisserai rien passer, ce n’est pas fini. En France, j’ai déposé plainte [contre Infantino pour trafic d’influence actif] pour savoir exactement qui a tout manipulé, on va commencer à s’amuser. » Interrogé pour savoir s’il allait revenir dans le monde du football, l’ex n°10 des Bleus répond : « Je ne sais pas, je suis si jeune (67 ans), j’ai toujours plus de cheveux qu’Infantino. Je possède encore beaucoup d’années devant moi. »