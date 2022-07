Michel Platini et l'ex-président de la Fifa, le Suisse Sepp Blatter, ont été acquittés vendredi en Suisse dans l'affaire d'escroquerie qui a brisé en 2015 les ambitions du Français d'accéder à la tête du football mondial.

Le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone n'a pas suivi les réquisitions du parquet, qui avait requis mi-juin respectivement un an et huit mois de prison avec sursis, alors que les deux accusés clamaient leur innocence. Le Français de 67 ans et le Suisse de 86 ans avaient chacun plaidé l’acquittement, eux qui voyaient dans ce dossier une manipulation destinée à les écarter du pouvoir.

L'ombre d'Infantino

L'affaire avait éclaté en 2015. A l’époque, l’ex-international français, auréolé de sa gloire sportive et puissant dirigeant, était le favori naturel pour succéder à Blatter, âgé et empêtré dans plusieurs scandales. Mais le Suisse a finalement entraîné « Platoche » dans sa chute, avec cette histoire de paiement de 2 millions de francs suisses en faveur du Français, et « au détriment de la Fifa ».

Selon les deux hommes, se trouve derrière cette affaire l'ombre de l’actuel président de la Fédération internationale, Gianni Infantino, ancien bras droit du Français élu en 2016 à la suite de la déchéance de ce dernier en 2016. Mais la justice suisse a refusé de lier l’affaire du versement à Platini à la procédure portant sur des rencontres secrètes entre Infantino et l’ancien chef du parquet.