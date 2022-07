Le Tour de France, suivi de plusieurs équipes et coureurs, a exprimé dimanche « sa compassion » à « tout le peuple danois » à la suite de la fusillade de Copenhague, survenue 48 heures après le contre-la-montre d’ouverture de son édition 2022, qui s’est tenu dans la capitale du Danemark. « Le Tour est particulièrement choqué et attristé par le drame qui vient de frapper Copenhague », a déclaré en début de soirée la société organisatrice (ASO).

STATEMENT pic.twitter.com/GSDBS3D863 — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2022

« Ses habitants avaient réservé aux coureurs l’un des accueils les plus fantastiques de l’histoire, tissant des liens profonds avec tous les suiveurs. Toute la caravane du Tour présente ses plus sincères condoléances aux victimes et à leurs familles », a ajouté ASO.

« Touchés et choqués »

Le drame s’est produit dans un grand centre commercial de Copenhague et un suspect, un Danois de 22 ans, a été arrêté, de source policière. « Nous ne savons pas encore avec certitude combien sont blessés ou morts, mais c’est très grave », a déclaré la maire de Copenhague Sophie H. Andersen.

Plusieurs coureurs, transférés en France par avion à l’issue de la troisième étape, ont réagi au drame. « Le Danemark, c’était un grand départ génial. Les trois premières étapes ont été le grand spectacle attendu. Mais tout ceci a perdu en importance maintenant, s’est livré sur les réseaux sociaux John Degenkolb, parmi l’un des premiers à s’exprimer. Nous venons d’atterrir à Lille et sommes à la fois touchés et choqués par les nouvelles de Copenhague. Nos pensées et nos prières vont à toutes les familles et aux personnes là-bas. »