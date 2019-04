CYCLISME Le sprinteur allemand, vainqueur de l'édition 2015, est un mordu de Paris-Roubaix au point d'avoir sauvé de la disparition la course juniors

John Degenkolb, lors de sa victoire sur le Paris-Roubaix en 2015 — LIONEL BONAVENTURE / AFP

John Degenkolb est l’ambassadeur de l’association des Amis de Paris-Roubaix.

L’Allemand, vainqueur de l’épreuve en 2015, est un amoureux des pavés.

En février dernier, il a ouvert une cagnotte et récolté 10.000 euros en 48 heures pour sauver la course juniors de la disparition.

Dimanche au Vélodrome, le cœur des Amis de Paris-Roubaix ne battra pas pour un coureur nordiste ou même français. Non, l’association qui réunit les passionnés de l’enfer du Nord soutiendra clairement John Degenkolb, un sprinteur allemand. Car c’est surtout un lien personnel qui unit le coureur allemand à la célèbre classique qu’il a remportée en 2015, et à une ville où il aussi remporté une étape du Tour, le 15 juillet 2018.

Amoureux fou de l’histoire du cyclisme et grand amateur de pavés, Degenkolb a donc désiré se rapprocher de l’association en novembre dernier.

En 48 heures, il trouve 10.000 euros pour sauver Paris-Roubaix juniors

« Son chargé de communication nous a envoyé un message sur Facebook disant que John voulait nous aider mais il ne savait pas comment faire. On lui a alors simplement proposé de devenir ambassadeur de l’association », explique Florent Debruyne, chargé de communication des Amis de Paris-Roubaix.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Deux mois après avoir été désigné ambassadeur, une première pour un coureur en activité, Degenkolb va venir au secours de l’association. En février dernier, l’inquiétude gagne les rangs des organisateurs du Paris-Roubaix juniors. Cette course, créée en 2003, et dont l’arrivée est jugée sur le Vélodrome quelques heures avant les pros est tout simplement menacée de disparition. 10.000 euros manquent pour boucler le budget.

L’association va le rencontrer et le remercier au départ de la course

Une somme quasiment impossible à trouver à deux mois de l’épreuve. Sauf quand on s’appelle John Degenkolb. « Quand il a appris ça, John nous a contactés et a décidé d’ouvrir une cagnotte. Il a mis tout de suite 2.500 euros de sa poche et a assuré qu’il comblerait le reste si l’objectif n’était pas atteint. Il n’en a pas eu besoin car les 10.000 euros ont été trouvés en 48 heures. John Degenkolb a clairement sauvé Paris-Roubaix juniors », sourit Florent Debruyne.

Mieux, la cagnotte ayant dépassé les attentes en atteignant 15.000 euros, le reste (5.000 euros) a été directement reversé à l’association des Amis de Paris-Roubaix. Demi-dieu, bon samaritain, grande classe, les membres de l’association manquent de qualificatifs pour désigner John Degenkolb. Ce samedi, ils iront tous à Compiègne, ville de départ de Paris-Roubaix, pour rencontrer et remercier le cycliste de 30 ans. En espérant qu’il franchisse la ligne en vainqueur 24 heures plus tard.