On ne sait pas si l’équipe de France féminine a tiré beaucoup d’enseignements de ses deux matchs de préparation à l’Euro anglais. Mais elle a amélioré ses statistiques, en écrasant le Vietnam vendredi à Orléans (7-0), six jours après avoir surclassé le Cameroun (4-0), respectivement 54e et 32e nations au classement FIFA.

Fin du match à Orléans ! Victoire 7️⃣-0️⃣ 🔥

Fin du match à Orléans ! Victoire 7️⃣-0️⃣ 🔥

Nos Bleues font le plein de confiance avant le départ en Angleterre et le début de l'@WEURO2022 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#FRAVIE #FiersdetreBleues #WEuro2022

Six joueuses différentes ont marqué : Delphine Cascarino (5e), Sandie Toletti (16e), Marie-Antoinette Katoto (23e), Clara Matéo (33e), Aïssatou Tounkara (68e) et Kadidiatou Diani, créditée d’un doublé (11e, 45e+1). Il y avait déjà 6-0 à la mi-temps.

Des joueuses ménagées, mais pas de blessure sérieuse

La sélectionneuse Corinne Diacre a aligné une bonne partie de sa supposée équipe type, même si l’arrière centrale et capitaine Wendie Renard, la latérale gauche Sakina Karchaoui et la milieu Grace Geyoro, étaient toutes préservées après des pépins physiques. « Les performances individuelles et la performance collective ont été satisfaisantes, a affirmé la patronne des Bleues. On termine sans blessure et on va récupérer Sakina, Grace et Wendie la semaine prochaine. On aura le groupe au complet pour démarrer nos séances sur le sol anglais. »

Les Françaises affronteront l’Italie le 10 juillet à Rotherham, en Angleterre, en ouverture de leur phase de groupe. Elles rencontreront ensuite la Belgique et l’Islande, les 14 et 18 juillet dans la même ville.