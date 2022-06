Ce jeudi est consacré aux demi-finales dames, mais on suivra aussi d’un œil intéressé ce qu’il se passe chez les juniors, où le prometteur frenchie Gabriel Debru est en quart de finale.

L’affiche du jour

Clairement l’affrontement entre Martina Trevisan et Cori Gauff. Un choc de générations et de parcours. D’un côté, l’Italienne de 28 ans, sortie vainqueur au courage et avec beaucoup d’émotions de deux marathons face à Sasnovich et Fernandez, qui va disputer sa première demi-finale en Grand Chelem après une carrière en dents de scie. De l’autre, l’Américaine de 18 ans, prodige annoncée depuis déjà trois ans et qui poursuit tranquillement son ascension vers les sommets. Faites vos jeux.

La favorite du jour

Il n’y en a toujours eu qu’une dans le tableau féminin, puisque la Tunisienne Ons Jabeur, qu’on voyait bien dans ce tournoi, a été éliminée au premier tour. Iga Swiatek, qui a remporté mercredi son 33e match d’affilée sur le circuit, va tenter d’accéder à sa deuxième finale à Roland. La Polonaise devra pour cela se défaire de la surprenante Daria Kasatkina, qui à 25 ans n’avait jamais atteint de telles hauteurs. Pas de quoi lui faire peur a priori, même si elle s’est fait quelques petites frayeurs lors des deux tours précédents.

Le Frenchie du jour

Si vous allez à Roland aujourd’hui, courez sur le 14 sur les coups de 12h00-12h30. Vous pourrez y voir Gabriel Debru, 16 ans, disputer son quart de finale dans le tournoi junior. Le Frenchie s’est distingué pendant les qualifs chez les grands en devant le plus jeune joueur à y passer un tour dans un tournoi du Grand Chelem depuis Bernard Tomic à l’Open d’Australie en 2008. Vous ne pourrez pas le rater, le jeunot mesure déjà… 1,92 m. Pratique pour servir, et décocher des jolis parpaings en coup droit.

Victoire de Gabriel Debru qui continue en quarts de finale du tournoi Junior @rolandgarros ! 💪 #TeamJeunesTalents @FFTennis pic.twitter.com/ssqMMcUzKD — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) June 1, 2022

La météo du jour

Bonne nouvelle, les températures continuent de grimper à Roland, avec un bon 25-26 °C prévu dans l’après-midi. Mauvaise nouvelle qui va avec, les panamas risquent fort d’être de sortie dans les tribunes du Chatrier. On n’a rien sans rien.

Le prono osé du jour

Laurent Luyat ne fera pas de remarque aigrie sur le fait de ne pas avoir eu le match Nadal-Djokovic mardi. On y croit.