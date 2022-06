C’est la fin des quarts de finale ce mercredi à Roland-Garros. Si les affiches sont moins flamboyantes sur le papier que la veille, il y a quand même de quoi vibrer pour ses derniers tickets à prendre pour le dernier carré du tournoi.

L’affiche scandinave du jour

Entre le Danois Holger Rune d’un côté et le Norvégien Casper Ruud de l’autre, c’est une affiche 100 % Scandinavie qui est programmé ce mercredi en nocturne (21h). Si le vainqueur disputera la première demi-finale en grand chelem de sa carrière, difficile de dégager vraiment un favori.

Tête de série n°8, Ruud a l’avantage dans ses confrontations directes contre Rune avec trois victoires lors de leurs trois confrontations dont la dernière en avril sur la terre battue de Monte Carlo. Mais Holger Rune, 40e à l’ATP, impressionne depuis le début du tournoi avec en point d’orgue son succès en huitièmes contre Tsitsipas, finaliste ici l’an passé. Seule certitude : ça va taper fort sur le court central.

Les favoris du jour

Qui arrêtera Iga Swiatek ? La Polonaise, qui reste sur une incroyable série de 32 victoires de rang, affronte en quart l’Américaine Pegula, tête de série n°11. Un vrai test pour la Polonaise qui a souffert au tour précédent face à la Chinoise Zheng, seule joueuse à lui avoir pris un set depuis un mois. A voir si ce n’était qu’un simple avertissement pour la numéro 1 mondiale.

Chez les hommes, on suivra avec attention l’autre quarte de finale entre le revenant Marin Cilic, 33 ans, qui vise sa première demie à Roland, et le Russe Andrey Rublev, tête de série n°7, qui espère atteindre le dernier carré d’un grand chelem pour la première fois de sa carrière.

Les Français du jour

Lol. Enfin non, y’a des doubles, y’a les juniors, y’a le tournoi des légendes mais y’a toujours pas de Français en deuxième semaine dans le tableau principal de Roland-Garros.

La météo du jour

Si les matchs ne sont pas forcément foufous, on va pouvoir se consoler avec une belle météo. Du soleil et un thermomètre qui pousse jusqu’à 22 degrés l’après-midi. L’été commence à arriver et ça fait du bien après le froid des derniers jours.

Le prono improbable du jour

Dans le duel 100 % russe et 100 % scrabble du jour, difficile de dégager une favorite entre Kudermetova et Kasatkina. Pour la surprise, on misera sur la première qui n’avait jamais fait mieux avant qu’un 3e tour en grand chelem. Et aucune des deux joueuses n’a jamais atteint le dernier carré. La raison n’en a pas la moindre idée mais le cœur dit Kudermetova pour la lettre de plus dans le nom.