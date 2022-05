Elle l’avait annoncé il y a quelques semaines : « L’équipe de France est composée des meilleures joueuses françaises, même si parfois on ne prend pas toujours les meilleures pour pouvoir trouver un équilibre au niveau de l’équipe. » Du coup, lorsque Corinne Diacre a annoncé ce lundi la liste des 23 joueuses qui participeront à l'Euro en Angleterre, du 6 au 31 juillet, il n’y a pas eu de surprises en ne voyant pas les noms d' Amandine Henry et Eugénie Le Sommer, plus sélectionnées depuis de nombreux mois, malgré des performances de haut niveau, surtout pour la première, encore buteuse en finale de la Ligue des champions.

Non, Corinne Diacre, qui a dévoilé sa liste au « 13 Heures » de TF1, a surfé sur la dynamique des Bleues et n’a pas modifié un groupe qui lui a donné satisfaction. Figure de proue de l’équipe de France, Marie-Antoinette Katoto​ est bien là, malgré une petite alerte, dimanche soir face à l’OL, sacrée championnes de France.

« J'ai des choix à faire »

« Marie avait une douleur au niveau des adducteurs, mais je pense que ce n’est rien de grave. On a préféré ne pas prendre de risques au vu des échéances », avait réagi l’entraîneur adjoint, Bernard Mendy, après la rencontre. « En vue d'essayer de décrocher le premier titre », dixit la sélectionneuse, de l'équipe de France, Corinne Diacre a convoqué pour le rendez-vous anglais, malgré leur faible vécu international, la milieu de Bordeaux Ella Palis et l’attaquante du Paris FC Ouleymata Sarr.

« On travaille avec ce groupe depuis un petit moment, on a trouvé un équilibre, entre de l'expérience et de la jeunesse, a expliqué Corinne Diacre sur TF1. Je sais que pour elles [Le Sommer et Henry], le maillot bleu est important, elles l'ont porté de nombreuses fois. Mais j'ai des choix à faire. »

La liste complète :