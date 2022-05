Nadal, Djokovic, Alcaraz et la Française qui monte aka Diane Parry. Le programme est riche ce vendredi pour la suite et fin du troisième tour à Roland-Garros avec peut-être de belles surprises à la clé.

L’affiche du jour

Pour les fans de tennis, c’est un duel qui parle. Dès 11 heures sur le court Simonne Mathieu, Gregor Dimitrov va défier Diego Schwartzman. Un beau duel entre le Bulgare qui marche sur l’eau depuis le début du tournoi et l’Argentin, demi-finaliste du tournoi en 2020 et dans le top 8 l’an passé, qui s’est qualifié en 5 sets et dans la difficulté au tour précédent. Un bon match pour savoir ce que Dimitrov a vraiment dans le ventre après des débuts fulgurants.

Les favoris du jour

Il va y avoir du très lourd ce vendredi dans le tableau masculin avec pas moins de quatre grosses têtes d’affiche. Djokovic ouvrira le bal des favoris sur le central face au Slovène Bedene. Nadal suivra sur le Lenglen avec un duel face au Néerlandais Van de Zandschulp. Juste après le patron de la terre battue, toujours sur le Lenglen, ce sera au tour d’Alexander Zverev, miraculé au second tour, d’entrer en piste. Enfin, un autre miraculé en la personne de Carlos Alcaraz est programmé ce vendredi en night session face à l’Américain Sebastian Korda.

La Française du jour

Petite sensation en ce début de tournoi, on va voir si Diane Parry​ passe un nouveau cap ce vendredi. Programmée sur le central, la seule joueuse française de la journée tentera de créer la surprise face à Sloane Stephens. Finaliste de Roland-Garros en 2018 et vainqueur de l’US Open en 2017, l’Américaine, redescendue à la 64e place mondiale, est beaucoup moins en verve ces derniers temps ; Après avoir tapé la numéro 2 mondiale au premier tour, Diane Parry n’est plus à un exploit près pour rejoindre les huitièmes de finale du tournoi.

La météo du jour

Toujours pas de pluie mais toujours pas non plus un temps de dingo. Grisaille et 13 degrés le matin pour un bon 22 degrés l’après-midi avec de belles éclaircies. Heureusement, le soleil prendra toute sa place en fin de journée.

Le prono osé du jour

Et si c’était déjà la fin pour Carlos Alcaraz ? Passé tout près du précipice mercredi après avoir eu une balle de match contre lui, l’Espagnol devrait bien galérer ce vendredi en night session face à Sebastian Korda. Le Tchèque est le seul à avoir tapé le prodige de 19 ans cette année sur terre battue. C’était au premier tour de Monte Carlo mi-avril (7-6, 6-7, 6-3). Bis repetita à Roland-Garros ? En tout cas, on y croit.