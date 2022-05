C’est déjà la fin du deuxième tour et la colonie française n’est pas encore très fournie pour la suite du tournoi. En ce jour férié de l’Ascension, propice pour faire vibrer les Français devant leur télé, Gilles Simon et Léolia Jeanjean ont, pour des raisons différentes, des bonnes têtes d’exploit.

L’affiche féminine du soir

Pour la première fois dans ce Roland-Garros 2022, honneur aux femmes en night-session. Avec une belle affiche entre la Française Alizé Cornet et la Lettone Ostapenko, tête de série n°13. Notre Alizé, qui n’a gagné qu’un match depuis son quart de finale à l’Open d’Australie, ne part pas favorite du tout mais dans l’ambiance nocturne du Central, y’a un vrai bon coup à jouer.

Les favoris du jour

Après avoir galéré cinq sets face à Musetti au premier tour, Tsitsipas va essayer de faire mieux ce jeudi face au Tchèque Kolar, tombeur de Lucas Pouille. Le Grec doit se rassurer après une entame un peu compliquée. Quart de finaliste l’an passé, Daniil Medvedev ouvrira la journée sur le Central face au Serbe Laslo Djere. Chez les femmes, Iga Swiantek, une numéro 1 mondiale qui reste sur une incroyable série de 29 victoires consécutives, aimerait atteindre la barre des 30 contre l’Américaine Lason Riske.

Les Français du jour

Cinq Français seront en lice ce jeudi de l’Ascension. Et trois d’entre eux auront les honneurs du Central. Hormis Cornet-Ostapenko, Caroline Garcia affrontera l’Américaine Madison Keys. Un vrai bon test pour la Française qui essaie de revenir à son meilleur niveau. L’insubmersible Gilles Simon, héroïque au premier tour, essaiera de poursuivre son dernier tour de piste à Roland face à l’Américain Steve Johnson. Sur le Lenglen, on attend encore une ambiance de folie avec le showman Hugo Gaston attendu contre l’inconnu argentin Hugo Cachin. Enfin, Léolia Jeanjean tentera de faire plier Plsikova sur le court Simonne Mathieu.

La météo du jour

On va pas sauter au plafond avec le ciel gris qu’on nous annonce jeudi matin mais au moins, pas de pluie prévue ; Ce sera un peu mieux avec des éclaircies l’après-midi mais pas de quoi s’emballer non plus. Côté températures, 14 degrés le matin, 19 l’après-midi. Bien mais pas top.

Le prono osé du jour

Son parcours est tellement improbable qu’on aimerait bien qu’il continue. Proclamée très grande espoir du tennis français à 12 ans, Léolia Jeanjean s’est perdue en route avant de revenir en pleine lumière cette année à 26 ans. Imprévisible et très douée, elle a les armes pour faire plier la Tchèque Pliskova, tête de série n°8. En tout cas on le lui souhaite.