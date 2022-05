La digestion a été compliquée. On a desserré la cravate, déboutonné la chemise et même retiré la ceinture. Et puis, on a expulsé le trop-plein. Après des semaines à avoir mangé matin, midi et soir du Mbappé à Madrid, supporteurs, suiveurs ou éditorialistes merengue ont eu des remontées acides en apprenant, dimanche, que le génie de Bondy resterait finalement trois ans de plus dans la capitale française. Les reproches ont fusé, les insultes sont arrivées par petites grappes et l'attaquant du PSG est devenu quasiment persona non grata du côté du Museo de la Reina Sofia.

L’affaire, qui aurait pu faire la une des quotidiens pendant encore un mois, jusqu’à ce que la rumeur « c’est sûr, Neymar va enfin arriver au Real cet été » ne vienne la supplanter avant les vacances, a cependant été vite mis au second plan. Car, c’est possible, il y avait encore plus important qui se profilait : la finale de la Ligue des champions face à Liverpool, ce samedi au Stade de France. Eh oui, tout le monde l’avait presque oubliée avec ce vrai-faux transfert.

Circulez, il n’y a rien à voir

« La presse est toujours dans l’immédiateté : l’actualité, c’était le transfert de Mbappé et ils se disaient qu’il y avait le temps pour la finale de la Ligue des champions, qui était une semaine plus tard, raconte à 20 Minutes Lorenzo Sanz, fils de Lorenzo Sanz Sr, l’ancien président du Real Madrid. Donc il y a eu clairement une priorité. » Pourtant, le sujet Mbappé était encore dans toutes les bouches, mardi, lors du média day d’avant finale organisé à Valdebebas, le centre d’entraînement du Real Madrid.

Tous les joueurs ou presque y ont eu droit, à l’image de Vinicius, interrogé dans l’émission El Larguero, où il a manié de fort belle manière la langue de bois : « C’est un sujet dont on ne peut pas parler maintenant. Chaque joueur prend ses décisions et lui a décidé de rester à Paris, point final. Je ne sais pas ce que pense Mbappé, je sais ce que je pense moi et je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas. » Emballez, c’est pesé.

« Dans le vestiaire, il y a une certaine tranquillité »

« Dans le vestiaire, il y a une certaine tranquillité sur ce sujet et tous les joueurs préfèrent parler de Liverpool que de ça », nous assure le journaliste d’As Sergio Lopez de Vicente. Pourtant Josep Pedrerol, l’inimitable animateur d’El Chiringuito, a tout tenté pour que Karim Benzema lâche le lance-flamme (violon, regard de braise, pauses insoutenables, questions orientées). Mais rien n’y a fait. « Moi, je suis ici tranquille, en train de préparer le match de samedi, a répondu l’enfant de Bron. Chacun doit être concentré sur son domaine. »

Et ce ne sont pas des joueurs qui ont renvoyé dans leurs pénates le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City au terme de scénarios que même David Cronenberg n’avait pas osé imaginer, qui vont être perturbés par ce « fait de jeu ». « Les joueurs sont habitués au fait d’entendre des rumeurs de transfert et je ne crois pas que cela puisse les atteindre pour la finale, reprend Lorenzo Sanz. Avec Benzema, dans leur relation, ça va peut-être changer quelque chose. Mais les joueurs ont l’expérience nécessaire pour passer outre ce problème. »

Des consignes venues d’en haut

« Je les ai trouvés vraiment très sereins, très tranquilles par rapport à ça, relève Patxi Vrignon-Etxezaharreta, journaliste sportif à Madrid pour l’AFP, qui assistait au media day. La force de ce groupe, c’est d’avoir des cadres qui ont déjà joué des finales et qui savent recadrer les jeunes qui pourraient se disperser, comme lors des remontadas, où Benzema remotivait tout le monde dès qu’ils prenaient un but. » Ils peuvent aussi compter sur une direction qui est là pour calmer tout le monde et mettre en avant l’institution.

Comme lorsque, dimanche, après l’annonce de Kylian Mbappé​ de rester au PSG, on a vu nombre de joueurs du Real poster un message sur leurs réseaux sociaux en vue de la finale de la Ligue des champions. « A mon avis, il y a des consignes qui ont été passées par les dirigeants, affirme Patxi Vrignon-Etxezaharreta. Ce n’est pas anodin qu’ils aient tous fait ça en même temps. Ça a été un contre-feu allumé par le Real. »

« La compétition fétiche »

Reste, enfin, à convaincre les supporteurs merengue, toujours avides de posséder les meilleurs joueurs de la planète, que la non-venue de Mbappé n’est finalement, pas grand-chose par rapport à ce qui les attend. « Avant le dernier match de la saison face au Betis, j’ai fait un micro-trottoir pour leur parler de la Ligue des champions et de Mbappé, nous raconte le journaliste de l’AFP. A la question “préférez-vous gagner une 14e LDC ou avoir Mbappé pour les trois prochaines saisons ?”, ils m’ont répondu unanimement : le titre. C’est assez significatif de l’importance de la C1 pour les supporteurs. »

Et Lorenzo Sanz, qui sera au Stade de France ce samedi avec une bonne partie de sa famille, ne peut qu’acquiescer, lui dont le père a gagné deux coupes aux grandes oreilles, en 1998 et en 2000 : « On est sur sept finales gagnées en sept finales jouées. C’est notre compétition fétiche. La compétition du Real Madrid. »