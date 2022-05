D’un côté, le Paris Saint-Germain, qui veut le convaincre de prolonger son contrat dans la capitale. De l’autre, le Real Madrid, qui le courtise ardemment depuis des mois. Et au milieu, l’indécis Kylian Mbappé… qui « a un accord » avec les deux clubs, a assuré sa mère Fayza Lamari au média égyptien Kora Plus, dans des propos rapportés vendredi.

« Toutes les négociations sont terminées… On a un accord avec Madrid et Paris, a déclaré celle qui gère en partie les affaires de son fils. Les deux offres se valent… D’un côté on a notre image (Madrid), et de l’autre le financier… Pas beaucoup d’écart car les deux clubs se valent. Maintenant, à Kylian de choisir. »

En fin de contrat le 30 juin, le buteur de 23 ans hésite entre rester au PSG, qui lui offre un pont d’or selon la presse, et le Real, le club dont il rêvait quand il était enfant. S’il a promis sa réponse « avant » le prochain rassemblement de l’équipe de France, le 28 mai, celle-ci pourrait tomber dès ce week-end.