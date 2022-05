Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs bidons sur les négociations autour d’une éventuelle prolongation de Kylian Mbappé au PSG ou d’un plus probable départ au Real Madrid. Avec un Mbappomètre maison à la clé. Et ce, jusqu’à ce que Kyky prenne sa décision.

Vendredi 20 mai

Kylian Mbappé a-t-il atteint le point de non-retour à Madrid sans y avoir (encore) signé ? Les médias espagnols transpirent chaque jour un peu plus l’impatience et l’agacement. Selon une information de L’Equipe​ balancée jeudi soir et confirmée par à peu près toutes les valeurs sûres du mercato français, l’attaquant du PSG fera une annonce ce week-end, vraisemblablement lors de l’émission dominicale Telefoot.

De quoi occasionner un pétage de câble généralisé chez nos amis ibères. Marca déclare que « Mbappé menace de rompre [les négociations] » alors que le Real Madrid pensait avoir fait le plus dur il y a quelques jours quand un accord autour d’une prime à la signature de 130 millions d’euros et des droits d’image supérieurs aux 60 % de CR7 avait été trouvé.

« Le meilleur ne vient peut-être pas »

Sur le plateau du Chiringuito, notre petit plaisir coupable nocturne avant de nous endormir paisiblement, Josep Pedrerol a encore fait étalage de son sens de la formule pour souligner son basculement définitif du côté pessimiste de la force. « Nous avons fait naître les expressions "tranquilo" et le "tic tac", mais cette semaine sont nés le "attention" et "peut-être le meilleur ne vient pas". »

Et on ne vous parle même pas du craquage intersidéral de Tomas Roncero, rédacteur en chef du madridisme pour le quotidien sportif As, qui prévient Mbappé : « s’il ne vient pas, il sera toujours pauvre car il verra que le Real Madrid continue de gagner la Ligue des champions. Si tu dis non, tu es un perdant. » Les supporters merengues sont piqués dans leur orgueil. Persuadés que le rêve d’enfant de KM de jouer au Real serait plus fort que tout, ils déchantent aujourd’hui.

Mdr ils vont tous faire un AVC avant dimanche alors que nous ça fait deux ans qu’on supporte ça https://t.co/WPXGw87ZhM — William Pereira (@WillyTheKiid) May 20, 2022

Crédibilité : 99 % pour l’annonce ce week-end, 50 % pour le reste. Personne ne sait rien et Josep Pedrerol l’avoue à demi-mot en disant que « Mbappé est isolé depuis une semaine. »

Notre avis : Le Français a atteint le point de non-retour auprès des orgueilleux madridistes. Attachés à la grandeur de l’institution, ils ne goûtent que très peu de se faire balader de la sorte. Si Kyky signe quand même là-bas, il devra se faire pardonner très vite.