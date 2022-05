Après le feu d’artifice de lundi pour le tennis français (qualifs de Moutet, Parry, Jacquemot et Jeanjean), et les qualifs tranquilles de Nadal et Djokovic, ce mardi marque la fin du premier tour avec de grands noms du tennis français qui viennent faire leur dernier tour de piste à Roland.

L’adieu du jour

Entre ici, Jo-Wilfried. Sauf miracle auquel personne ou presque ne croit, Tsonga devrait bien faire ses adieux ce mardi à Roland-Garros. A 37 ans, le meilleur joueur français de sa génération va disputer le dernier match de sa carrière sur le Central. Face au Norvégien Casper Ruud, tête de série n°8, on espère juste que le Français, qui n’a plus gagné un match depuis six mois, ne sera pas trop ridicule. Mais la belle histoire est déjà écrite depuis longtemps, ne reste plus qu’à réussir la sortie. Et merci pour tout Jo.

Les favoris du jour

Vu ses résultats à Roland où il n’a jamais brillé, on a hésité à placer Daniil Medvedev sans cette catégorie. Mais le numéro 2 mondial, vainqueur du dernier US Open et finaliste de l’Open d’Australie reste quand même un sacré client surtout face à Bagnis, son adversaire argentin du jour, qui n’a jamais vraiment excellé sur terre battue. Les outsiders du tournoi comme Shapovalov ou Sinner vont aussi commencer leur tournoi. Chez les dames, on regardera de près l’entrée en lice de Paulo Badosa, tête de série n°3, opposée sur le Central à la Française Fiona Ferro. Les outsiders du tournoi comme Shapovalov.

Les Français du jour

Ils sont venus, ils sont tous là ou presque. Pas moins de quinzeFrançais seront en lice ce mardi pour la fin du premier tour. Si Tsonga et Simon y feront sans doute leur dernier tour de piste, d’autres espèrent passer le cap. Chez les hommes, Gaston, Mannarino, Humbert, Bonzi et Pouille vont commencer leur tournoi. Gasquet, Paire et Rinderknech vont eux finir leurs matchs interrompus lundi soir par la pluie. Chez les filles, on verra Cornet, Garcia, Paquet, Ferro et Andrianjafitrimo. Un programme très riche avec sans doute beaucoup de déceptions à l’arrivée mais les miracles existent dans le tennis français, au moins jusqu’au second tour.

La météo du jour

Après la pluie de lundi qui a retardé plusieurs matchs, on devrait une journée un peu plus sèche mais sans grand soleil a priori. Par contre, on va bien se les geler pour la période avec 13 degrés le matin et un petit 17 degrés l’après-midi. Petite laine conseillée.

Le prono osé du jour

Il faudra attendre le début de soirée pour en profiter mais le match entre Stefanos Tsitsipas et Lorenzo Musetti fait déjà envie. Finaliste l’an passé, le Grec fait clairement partie des favoris du tournoi mais attention, l’Italien est bien le genre à faire tourner en bourrique son adversaire. Huitième de finaliste l’an passé, le gamin de 20 ans est un très bon joueur de terre battue. Et comme Tsitsipas est le style à dégoupiller quand ça ne va pas bien, on parierait bien sur le premier gros exploit de la quinzaine dans le tableau masculin.