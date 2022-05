Le Heat de Jimmy Butler s’est qualifié pour la finale de la conférence Est, grâce à sa victoire (99-90) à Philadelphie. Les Floridiens, finalistes de la NBA en 2020, alors battus par les Lakers, ont remporté leur série 4-2, faisant ainsi respecter leur statut de tête de série numéro 1.

Joel Embiid a fait son possible du côté des Sixers mais n’était pas à 100 %, entre sa déchirure ligamentaire au pouce droit et sa fracture à l’orbite de l’oeil droit. Sans démériter (20 points, 12 rebonds), il n’a simplement pas été aussi dominant qu’il le fut cette saison.

En face, Jimmy Butler était lui en pleine possession de ses moyens, comme en attestent ses 32 points (8 rebonds, 2 contres). C’est sous son impulsion que le Heat a fait la différence dans le troisième quart-temps (25-15). « On devait remporter un match hors de chez nous. On a fait le job, en jouant bien et en défendant comme il fallait », s’est réjoui Butler, bien secondé par Max Strus (20 points, 11 rebonds, 5 passes).

Si Tyrese Maxey a fait son possible (20 points à 9/22) pour ramener les Sixers à moins de dix points dans le money-time, James Harden a encore déçu (11 points, 9 passes). « The Beard » (le barbu), qui n’a tenté que deux tirs en seconde période, ratés, n’aura fait illusion que lors du match 4 de cette demi-finale, avec ses 30 points pour égaliser à 2-2.

Doncic écrase tout

A Dallas, les Mavericks ont sèchement rétabli l’équilibre face aux Suns (3-3), qui pouvaient eux aussi en finir. Mais ils n’ont pas vraiment mis les ingrédients, au contraire de Luka Doncic, encore très impressionnant (33 points, 11 rebonds, 8 passes, 4 interceptions).

Le Slovène n’a pas seulement marché sur ses adversaires, il a aussi trouvé des relais efficaces en attaque, avec Jalen Brunson (18 points) et Reggie Bullock (19 points). Et la défense a été extrêmement dissuasive, en témoigne les 16 interceptions réussies et 22 pertes de balle provoquées.

Tant et si bien qu’à la pause (60-45), le match était quasiment joué, sans que par la suite Phoenix puisse y changer quoi que ce soit. Que ce soit DeAndre Ayton, pourtant à son aise à l’intérieur (21 points, 11 rebonds), Devin Booker (19 points, 8 rebonds) ou encore Chris Paul (13 points, 4 passes), bien effacé depuis trois rencontres. Il y aura donc un match 7 dimanche pour décider de l’issue de cette série. Préparez le pop-corn.